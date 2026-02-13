El sexto tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá ya llegó a la ciudad

Foto: Metro de Bogotá

Tras un recorrido cercano a los 1.000 kilómetros que inició la semana pasada en el puerto de Cartagena, esta madrugada la ciudad le dio la bienvenida a los seis vagones que lo conforman al hacer su ingreso por el occidente de la ciudad hacia el patio taller de Bosa, donde al igual que los otros cinco trenes que lo antecedieron comenzará el proceso final de ensamblaje previo al inicio de las pruebas estáticas y dinámicas.

Una vez los trenes ingresan al patio taller, un equipo de expertos del concesionario y de la interventoría realizan el alistamiento de los seis vagones. En este punto finalizan el enganche mecánico, el eléctrico, y el de los pasillos de intercirculación (lugares por donde circularán los usuarios entre un coche y otro). Adicionalmente, hacen una limpieza general del vehículo.

Posteriormente, inician las pruebas de rutina estáticas del tren donde se revisan todos los sistemas y subsistemas, tales como el sistema de frenos, el sistema de tracción, el sistema de mando y control, y los sistemas de información al pasajero. También en esta fase, se procede a energizar el tren y a inspeccionar los sistemas de iluminación y ventilación.

A finales de diciembre de 2025 finalizaron las primeras pruebas estáticas e iniciaron las denominadas pruebas dinámicas de los primeros trenes del sistema circulando de manera autónoma sobre un riel energizado en la pista de pruebas de 905 metros, donde está acondicionado el tercer riel que alimenta los trenes para ponerlo en marcha y verificar el rendimiento de los motores de tracción, así como el sistema de frenado. Todo esto, bajo estrictos protocolos y procedimientos establecidos para cada sistema y subsistema.

Las pruebas dinámicas se realizan en condiciones normales y en condiciones degradadas, lo que quiere decir que se simulan fallas para observar el comportamiento del vehículo. De igual forma se realizan las pruebas de los sistemas de información del pasajero.

Este mismo protocolo se realizará con los 24 trenes restantes, que progresivamente irán llegando a la ciudad hasta octubre de este año. Una vez estén certificados iniciarán las pruebas en un tramo de cerca de 6 kilómetros del viaducto, a partir de junio. Esto significa que en pocos meses los ciudadanos comenzarán a ver trenes circulando sin pasajeros desde el patio taller hasta la estación 4, a la altura de Compensar de Kennedy.

Más sobre los trenes de nuestro Metro de Bogotá

Los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá tienen 134 metros longitud, 2,90 metros de ancho y 3,90 metros de altura y está compuesto por seis vagones, cada uno tiene la capacidad de transportar a 300 personas, para un total de 1.800 pasajeros.

Son 100 % automáticos y no requieren conductor, aunque en casos excepcionales se utilizará el modo manual en la línea comercial y en algunas zonas del patio taller donde se realicen maniobras para el mantenimiento propio de los trenes.

La velocidad comercial es de 42,5 km/hora en promedio, lo que permitirá que una vez inicie la operación comercial del sistema, en marzo de 2028, un ciudadano que inicie su recorrido en la estación 1 de Bosa tarde solo 27 minutos en llegar hasta la avenida Caracas con calle 72, en un desplazamiento que hoy puede tomarle hasta dos horas.