Korn confirma su regreso a Colombia en 2026: ¡2 de mayo en el Coliseo MedPlus!

Foto: Redes Sociales del artista

Bogotá será sede uno de los destinos musicales más relevantes de América Latina del nu metal el próximo 2 de mayo de 2026. Al Coliseo MedPlus llega Ko?n, la legendaria banda californiana, pionera del nu metal, en una presentación que promete ser una oportunidad para revivir los sonidos que consolidaron a esta banda como pionera de este género a nivel mundial. ¡Entrada con costo!

El regreso de Ko?n a Colombia hace parte de la gira más grande que hayan hecho en nuestro continente. Con más de 30 años de trayectoria, dos premios Grammy y una energía arrolladora en el escenario, Ko?n promete una noche épica llena de poder, intensidad y clásicos inolvidables.

Páramo Presenta, organizador de este evento, informó que ya se encuentra disponible en preventa las entradas para que puedas disfrutar de su más reciente producción discográfica, así como sus canciones más reconocidas como Got the Life, Falling Away from Me y Freak on a Leash.