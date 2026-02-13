¿Le robaron la tapa del contador de agua? Esto debe hacer para solicitar la reposición

Foto: Acueducto de Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) le informa a sus usuarios el procedimiento que deben seguir en caso de pérdida o robo de la tapa del contador de agua.

Según la entidad, el primer paso es solicitar la reposición de la tapa a través de cualquiera de los canales oficiales de atención de la EAAB, ya sea telefónicamente por la línea 116, por medios digitales o de manera presencial.

Una vez el reporte queda registrado en el sistema comercial, se genera un aviso para programar una visita técnica al predio afectado. Durante esta visita, se confirma la situación con el usuario, se diligencian los datos necesarios y se obtiene la autorización del usuario para realizar el trabajo y cargar el valor del servicio en el sistema comercial.

El costo depende del material y de los arreglos o trabajos adicionales que se tengan que efectuar en el punto y será incluido en la siguiente factura del usuario. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá garantiza que la instalación de la nueva tapa se efectuará dentro de un plazo máximo de 48 horas, una vez se reciba la autorización del cliente.

Este procedimiento busca mantener en buen estado los equipos de medición y garantizar la correcta prestación del servicio de agua potable en la ciudad.