    Resultados de las loterías y chances de este jueves 12 de febrero de 2026 en Colombia

    Diana Becerra Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 12 de febrero de 2026 en el territorio colombiano:

    Lotería de Bogotá 2762 serie 465
    Lotería del Quindío 9539 serie 67

    ColorLoto: 2 – 6 – 1 – 5 – 4 -6.
    Los colores fueron:
    Amarillo
    Amarillo
    Rojo
    Amarillo
    Azul
    Rojo

    Astro Sol 0092 -Virgo
    Antioqueñita 1 0658 serie 6
    Antioqueñita 2 9308 serie 1
    Caribeña Dia 0683 serie 4
    Cafeterito Tarde 2807 serie 5
    Chontico Día 7557 serie 9
    Culona Día 8216
    Dorado Mañana 7697 serie 6
    Dorado Tarde 4181 serie 5
    Fantastica Día 6125 serie 1
    Motilon Tarde 9933 serie 5
    Sinuano Dia 4684 serie 1
    Paisita Dia 2488 serie 8
    Pijao de Oro 6439 serie 4

    Saman 7398

    Diana Becerra
