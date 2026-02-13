Resultados de las loterías y chances de este jueves 12 de febrero de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 12 de febrero de 2026 en el territorio colombiano:
Lotería de Bogotá 2762 serie 465
Lotería del Quindío 9539 serie 67
ColorLoto: 2 – 6 – 1 – 5 – 4 -6.
Los colores fueron:
Amarillo
Amarillo
Rojo
Amarillo
Azul
Rojo
Astro Sol 0092 -Virgo
Antioqueñita 1 0658 serie 6
Antioqueñita 2 9308 serie 1
Caribeña Dia 0683 serie 4
Cafeterito Tarde 2807 serie 5
Chontico Día 7557 serie 9
Culona Día 8216
Dorado Mañana 7697 serie 6
Dorado Tarde 4181 serie 5
Fantastica Día 6125 serie 1
Motilon Tarde 9933 serie 5
Sinuano Dia 4684 serie 1
Paisita Dia 2488 serie 8
Pijao de Oro 6439 serie 4
Saman 7398