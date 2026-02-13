Resultados de las loterías y chances de este jueves 12 de febrero de 2026 en Colombia

–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 12 de febrero de 2026 en el territorio colombiano:

Lotería de Bogotá 2762 serie 465

Lotería del Quindío 9539 serie 67

ColorLoto: 2 – 6 – 1 – 5 – 4 -6.

Los colores fueron:

Amarillo

Amarillo

Rojo

Amarillo

Azul

Rojo

Astro Sol 0092 -Virgo

Antioqueñita 1 0658 serie 6

Antioqueñita 2 9308 serie 1

Caribeña Dia 0683 serie 4

Cafeterito Tarde 2807 serie 5

Chontico Día 7557 serie 9

Culona Día 8216

Dorado Mañana 7697 serie 6

Dorado Tarde 4181 serie 5

Fantastica Día 6125 serie 1

Motilon Tarde 9933 serie 5

Sinuano Dia 4684 serie 1

Paisita Dia 2488 serie 8

Pijao de Oro 6439 serie 4

Saman 7398