Presidente Petro plantea frente común de Colombia, Venezuela y Estados Unidos para combatir el narcotráfico en la frontera

Foto: archivo, Andrea Puentes – Presidencia “Planteo que en Cúcuta se instale la coordinación de inteligencias entre Colombia y Venezuela, que sería muy importante para liberar al campesinado colombo-venezolano de grupos armados ilegales del narcotráfico”.

Así lo reiteró este jueves el presidente Gustavo Petro en un mensaje publicado en cuenta de X, en el que se refirió a declaraciones del ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello.

El mandatario colombiano recordó que, en su momento, le hizo la propuesta al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de “adelantar operaciones entre los dos países, Colombia y Venezuela, en la frontera, para detener al Eln”.

Precisó que esta propuesta se dio cuando se congeló el diálogo del gobierno colombiano con el Eln, en el que Venezuela y Noruega actuaron como países garantes.

“Entre el Eln y el Estado colombiano nunca se acordó un cese al fuego”, rememoró.

De acuerdo con el presidente Petro, por esa época también invitó a Maduro y a los entonces presidentes de Estados Unidos y Francia, Joe Biden y Emmanuel Macron, a “realizar bloqueo naval en la ruta hacia Haití, para detener el flujo de narcotráfico a la isla, que proviene precisamente de cocaína que llevan del Catatumbo”, flujo que “financia las bandas que destruyen Haití”.

“Se equivoca Diosdado: sí hubo operación articulada del gobierno venezolano contra el Eln por el Zulia y sí actúo el ejército colombiano contra el Eln, desde el lado de Tibú”, sostuvo el presidente Petro.

A renglón seguido, reveló que esta coordinación la lograron los entonces ministros de Defensa de Colombia y Venezuela, Iván Velásquez y Vladimir Padrino, la cual “se debilitó del lado colombiano por la agudización de las relaciones de Estados Unidos con Venezuela y el estado de guerra que se vivió”.

De otra parte, al recalcar que nunca apoyó ninguna forma de invasión a Venezuela ni el bombardeo contra Caracas, el jefe de Estado colombiano consideró que “la acción contra el narcotráfico, desde el punto de vista policial, debe ser ya a nivel mundial y profundamente a nivel latinoamericano, del Caribe y americano”.

“Por eso hemos constituido la coordinación de inteligencias policiales en Manaos, entre Brasil, Venezuela -bajo el gobierno de Maduro-, Ecuador, Perú y Colombia” y “se adelanta una fuerte coordinación entre Ecuador y Colombia en el sur”.

Multinacional del crimen

Indicó que en desarrollo de estas acciones, Colombia, Ecuador y Venezuela han realizado capturas de compradores masivos de cocaína en los tres países, en su mayoría ciudadanos de Albania en Europa.

“Por la sospecha que despiertan esas nacionalidades y la acción conjunta, dije que no existía un Cartel de los Soles, sino que era la Junta del Narcotráfico –multinacional de mafias desarrollada en Dubái–, la mayor compradora de cocaína en Colombia, en el Zulia y el Apure venezolano y en Ecuador en la frontera”, sostuvo el presidente Petro.