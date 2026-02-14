Así se reservan las canchas sintéticas en parques de Bogotá

Foto: IDRD.

Bogotá cuenta con más de 180 canchas sintéticas dentro de su Red de Parques Públicos, administradas por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Estos espacios están disponibles para el uso de la comunidad sin costo, siempre que no tengan un fin comercial. Además de fútbol, puedes practicar rugby, ultimate y otras actividades deportivas o recreativas.

¿Cómo reservar una cancha sintética en Bogotá?

Para solicitar una cancha, primero revisa la oferta de escenarios disponibles y su ubicación en los parques públicos de la ciudad, haciendo clic o ingresando aquí. Luego, dirígete al administrador del parque si se trata de un escenario metropolitano o zonal. Si la cancha está en un parque de barrio o vecinal, puedes hacer la solicitud con los promotores de cultura asignados por el IDRD.

¿Debo pagar por usar las canchas sintéticas?

No, si la idea es jugar con un grupo de amigos o familiares y no hay ningún fin comercial. Los clubes y escuelas que les cobran a los usuarios por cursos, sí deben pagar un alquiler, teniendo en cuenta que están usando el espacio para beneficio económico. Las personas que realicen torneos que incluyan árbitro y uniformes también deberán cancelar una tarifa.

¿Qué debo hacer para usar la cancha de manera gratuita?

Es importante tener en cuenta que el préstamo de las canchas sintéticas está sujeto a disponibilidad. A la hora de reservarlas tienes que estar atento a los siguientes aspectos:

La asignación por grupo o persona solicitante no será mayor a una hora. Si deseas utilizarlas por más tiempo debes obtener un nuevo turno.

Las actividades a desarrollarse en dichas franjas serán de carácter espontáneo, sin árbitro ni entrenador.

Para prevenir que se genere subarriendo, las personas solicitantes deben ser las mismas que hacen uso de la cancha y por ningún motivo deben retirarse de ella.

¿Qué documentos se requieren para su préstamo?

Es necesario presentar la cédula de ciudadanía y registrar el nombre, número de celular, teléfono fijo, dirección y correo electrónico de cada una de las personas que van a jugar. Los datos están sujetos a verificación.

¿Cómo puedo hacer las reservas en mi localidad?

Si el campo sintético está ubicado en un parque metropolitano o zonal, donde el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) tiene dispuesto un administrador, solicítalo a él o a el auxiliar del lugar. Si, por el contrario, está situado en los parques de barrio o vecinales, el IDRD dispuso a los promotores de cultura, quienes estarán atendiendo diariamente, en cada cancha, las solicitudes de la comunidad y podrán orientar a los usuarios sobre su buen uso.

Por ningún motivo, ellos podrán recibir dinero a cambio de separar espacios, hacer reservas o cancelaciones. Tampoco pueden hacer reservas favoreciendo a terceros sin autorización, ni dejar ingresar escuelas, clubes o permitir la realización de torneos que no estén previamente autorizados por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

¿En qué circunstancias no se puede hacer uso de las canchas?

Para evitar accidentes no se debe jugar mientras esté lloviendo o cuando haya tormentas eléctricas.

¿Además de fútbol, qué otras actividades o deportes se pueden practicar?

Las canchas sintéticas que entrega la Alcaldía de Bogotá a través del IDRD no son de uso exclusivo para fútbol. Toda la comunidad puede utilizarlas para la práctica de actividad física en general.

Algunas de ellas cuentan con las medidas y las demarcaciones respectivas para jugar rugby, ultímate y fútbol americano, entre otros deportes.

Además actividades como gimnasia, prácticas de danza y yoga entre otros. Cualquier actividad es permitida siempre y cuando cumpla con las normas de uso del escenario deportivo y no afecte la grama.

¿El IDRD cuenta con alguna línea de atención sobre las canchas sintéticas?

Puede dirigir sus reservas al correo electrónico: reservascanchas.alcaldiamayor@idrd.gov.co Para mayor información puedes llamar al teléfono 601 647 7503 o acudir a la dirección calle 63 # 59ª-06 Oficina de Administración de Escenarios, sede del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

Recuerda tener en cuenta estos tips para el uso de canchas sintéticas en Bogotá