Cúmplale a Bogotá: evite embargos por tener multas de tránsito sin pagar

Foto: Secretaría de Movilidad.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) señaló que durante el mes de marzo de 2025 emitió cerca de 80.000 órdenes de embargo a quienes no se hayan puesto al día en sus multas de tránsito. Un ciudadano puede ser embargado por tener multas de tránsito sin pagar, saldos pendientes o acuerdos de pago en mora.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) destaca que después de los tiempos que otorga la ley para el pago de las obligaciones, las multas pasan a un cobro coactivo, en el que según lo establece la ley, pueden ser ordenados embargos, que se pueden extender a diferentes tipos de bienes de titularidad de los deudores.

En esa línea, la entidad hace un llamado a los conductores a que respeten las normas de tránsito para salvar vidas, evitar multas y problemas mayores como los cobros coactivos, que terminan en embargos que ascienden al doble del capital de la obligación, más sus respectivos intereses.

Desembargos por multas o infracciones de tránsito en Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) invita a los deudores a ponerse al día y recuerda que a través de la página web de la Entidad, www.movilidadbogota.gov.co, botón Consulta y Pago de Comparendos, pueden ver el estado de sus obligaciones y pagarlas por los medios que ofrece la entidad: PSE o descargando el volante de cada una de las obligaciones y realizando el pago en cualquier sede de banco de Occidente y/o Caja Social.

Una vez sea realizado el pago, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) adelanta el trámite de desembargo ante la entidad financiera correspondiente, procedimiento que se da dentro de los 15 días hábiles siguientes al pago efectivo de la obligación.

Ahora bien, el ciudadano también podrá realizar su solicitud de desembargo, ante la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) de manera presencial o virtual si así prefiere, a través del formulario de Radicación de correspondencia dispuesto en la página web de la entidad.

Es importante destacar que este y todos los trámites de la entidad se realizan directamente, sin intermediarios.