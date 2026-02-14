Si adquiere una bici robada, podría pagar cárcel por el delito de receptación en Bogotá

Foto: Secretaría de Seguridad

En Bogotá luchamos contra el hurto de bicicletas. Más de 600 personas la Policía de Bogotá ha detenido este año por el delito de receptación, al encontrarle una bicicleta que estaba reportada como hurtada.

Comprar elementos que su procedencia haya sido ilegal puede costarle a una persona una pena entre dos a ocho años de prisión y una multa de cinco hasta 500 salarios mínimos legales vigentes según el Código Penal Colombiano en su artículo 447.

Si una persona está interesada en comprar una bicicleta de segunda debe verificar en la plataforma Registro Bici que no este reportada como robada. Solo debe ingresar a bit.ly/Registrobici buscar el botón consultar información de la bicicleta , ingrese el número del serial y consulta la información de la misma. Asimismo, debe verificar que el serial no este alterado o borrado, esto puede indicar que ha sido modificada.

A 31 de agosto de 2025, gracias a los diferentes operativos y controles en calle que realiza el grupo de Ciclorrutas de la Policía, al Registro Bici Bogotá y la denuncia ciudadana, se ha logrado recuperar y entregar a sus dueños más de 1.200 bicicletas, lo que representa un aumento del 87 % en comparación con el mismo periodo del 2024. Asimismo, el hurto a estos vehículos disminuyó en un 31 %, con 1.595 denuncias menos.

“En la semana de la bicicleta, invitamos a las personas a que sigan registrando sus bicicletas en la plataforma de Registro Bici Bogotá, esta herramienta facilita conocer quién es el dueño de la bicicleta y de paso saber que su procedencia sea legal. En caso de pérdida, será más fácil recuperarla en los diferentes operativos y controles que hacen las autoridades”, sostuvo César Restrepo, secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.