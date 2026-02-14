Bogotá facilita trámite de salida de patios: opción virtual y atención fines de semana

Foto: Secretaría de Movilidad.

Aquí sí pasa, ten en cuenta esta información de movilidad en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Para facilitar el trámite de la salida de patios de vehículos inmovilizados mediante más canales y horarios de atención, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) recuerda a la ciudadanía que se puede hacer tanto de forma presencial como virtual, y que el servicio también está disponible los fines de semana.

Puntos de atención presencial

El trámite de salida de patios o de orden de entrega del vehículo inmovilizado se puede realizar presencialmente, de lunes a viernes, en los siguientes seis puntos de atención.

Centro de Servicios de Movilidad calle 13: calle 13 No. 37-35.

Fontibón Centro: calle 19 No. 99-68.

C.C. Tintal Plaza: avenida carrera 86 No. 6-37.

C.C. carrera: avenida de las Américas No. 50-15.

C.C. Mallplaza: avenida carrera 30 No. 19-00.

C.C. Nuestro Bogotá: carrera 86 No. 55A-75.

Los fines de semana se puede realizar el trámite en:

Centro de Servicios de Movilidad calle 13: calle 13 No. 37-35. Sábados: 7:00 a. m. – 6:00 p. m.

C.C. Nuestro Bogotá: carrera 86 No. 55A-75. Domingos: 8:00 a. m. – 2:00 p. m.

Salida de patios virtual

Este trámite lo pueden realizar las personas que tengan su vehículo particular inmovilizado, por alguna de las siguientes ocho infracciones:

B01: Conducir sin licencia de conducción.

B02: Conducir un vehículo con la licencia de conducción vencida.

C14: Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente (pico y placa).

C35: No realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido o cuando el vehículo no se encuentre en adecuadas condiciones técnico-mecánicas o de emisiones contaminantes, aun cuando porte los certificados correspondientes.

D01: Guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción correspondiente.

D02: Conducir sin portar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), ordenado por la Ley.

D12: Conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito.

H02: Conducir sin portar la licencia de tránsito.

El horario de atención para realizar este trámite virtual es de lunes a sábado, de 7:00 a. m. a 5:30 p. m.

¿Cómo hacerlo?

Hacer el trámite es fácil y no requiere intermediarios:

Ingresa a www.movilidadbogota.gov.co o a Mi Movilidad a un clic.

Selecciona la opción Agendamiento de citas.

Diligenciar los datos y escoge la opción de trámite virtual.

Esta opción permite realizar el proceso de manera ágil, evitando filas, desplazamientos y reduciendo tiempos de espera.

Retiro del vehículo

Una vez autorizada la salida del vehículo, la ciudadanía puede acudir al patio a retirar su vehículo las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Atención a dudas

Para orientación adicional, la ciudadanía puede comunicarse a la línea 601 364 9400, opción 2.