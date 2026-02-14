Con inteligencia artificial, Catastro Bogotá transforma sus canales de atención

Foto: Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.

Catastro Bogotá presenta a Catia, un agente cognitivo impulsado por inteligencia artificial, diseñado para ofrecer nuevas alternativas de atención a la ciudadanía en temas catastrales. Esta innovadora herramienta digital busca facilitar el acceso a información oficial, brindar orientación sobre trámites y promover la modernización de los canales de servicio.

¿Qué es Catia?

Catia es un agente cognitivo impulsado por inteligencia artificial, diseñada para responder preguntas frecuentes, orientar a los ciudadanos en temas catastrales y facilitar el acceso a información clave de manera clara, oportuna y eficiente.

Su diseño se basa en tecnologías de procesamiento de lenguaje natural (PLN) e inteligencia artificial, lo que le permite interpretar consultas en lenguaje natural y ofrecer respuestas en tiempo real.

¿Cómo acceder a Catia?

Los ciudadanos(as) pueden interactuar con Catia de forma muy sencilla:

Ingresa a la página web www.catastrobogota.gov.co .

Hace clic en el ícono “Atención virtual” y luego en “Pregúntale a Catia” .

y luego en . Diligencia su nombre y ciudad de residencia y acepta la política de tratamiento de datos.

De esta forma podrán iniciar la conversación con Catia.

Beneficios para la ciudadanía

Con Catia, los usuarios pueden:

Solicitar orientación sobre trámites catastrales.

Consultar normatividad vigente.

Recibir guía paso a paso en procesos.

Acceder a información oficial de forma inclusiva y transparente.

Innovación al servicio de la gestión pública

Catia representa un avance significativo en la estrategia de prevención del daño antijurídico, al reducir el volumen de radicación de PQRS mediante atención automatizada y eficiente. Esta iniciativa se enmarca en el compromiso de la Catastro Bogotá con la innovación, la inclusión y la mejora continua de la gestión pública.

Catastro Bogotá reafirma su compromiso con la ciudadanía, democratizando el acceso a la información catastral y fortaleciendo la relación entre la administración pública y los ciudadanos, a través de herramientas tecnológicas basadas en IA generativa que impactan positivamente a la ciudadanía.