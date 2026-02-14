Mujeres, así pueden activar la Ruta Única de Atención en las siguientes URI de Bogotá

Foto: Secretaría Distrital de la Mujer.

La Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá (SDMujer) está presente en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y en el Centro de Atención de la Fiscalía (CAF) con un servicio especializado de atención psicojurídica que acompaña a quienes deciden denunciar, ofreciendo asesoría legal y apoyo psicosocial inmediato.

Solo entre enero y agosto de 2025 se realizaron 12.700 atenciones en las URI y 5.104 en el Centro de Atención de la Fiscalía General de la Nación, cifras que muestran que cada día más mujeres encuentran en estos espacios orientación y acompañamiento para activar la Ruta Única de Atención y proteger sus derechos.

Actualmente, un equipo de abogadas y psicólogas acompaña de manera presencial en las URI de Puente Aranda, Kennedy, Engativá y Ciudad Bolívar (Molinos), así como en el CAF de Paloquemao. Además, para garantizar disponibilidad permanente, la atención también se presta de forma remota en horarios nocturnos, fines de semana y festivos.

¿Qué ofrece este servicio?

Acompañamiento integral con psicólogas y abogadas que apoyan tanto en el proceso legal como en el manejo emocional.

Asesoría clara y efectiva para acompañar a la mujer en el proceso de denuncia.

Protección inmediata en casos de violencia intrafamiliar, sexual y de género, a través del diligenciamiento del Formato de Identificación de Riesgo (FIR) de la Fiscalía.

Atención y acompañamiento especializado para mujeres trans.

Articulación con otras entidades para garantizar la atención integral y el acceso a la justicia.

La presencia en las URI y CAF es una iniciativa de la Administración distrital para garantizar un acceso a la justicia real, cercano y con enfoque de género, eliminando barreras y asegurando que las mujeres puedan vivir una vida libre de violencias.

Puntos de atención en Bogotá

De lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.:

URI Puente Aranda: Carrera 40 # 10A – 08

URI Kennedy: Carrera 69 # 36 Sur – 98

URI Engativá: Carrera 78A # 77A – 62

URI Molinos – Ciudad Bolívar: Av. Caracas Calle 51 Sur # 7 – 74, piso 4

De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p. m.: