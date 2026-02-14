Llaman y no hablan: Así operan las ‘llamadas fantasmas’ para estafar en Bogotá

Foto: Secretaría Distrital de Seguridad.

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa hacemos recomendaciones de las distintas modalidades de estafa. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) hace diferentes recomendaciones a la ciudadanía para prevenir la estafa a través de ‘las llamadas fantasmas’, es decir cuando lo llaman y nadie habla; el primer paso que usan los delincuentes para verificar si un número telefónico está activo y, así, incluirlo en sus bases de datos para futuros fraudes, estafas y otros delitos.

Los contundentes golpes que de manera continua se le están dando a los grupos delincuenciales en Bogotá, que se dedican a la extorsión y a las estafas, por medio de llamadas telefónicas, han permitido identificar una de las maneras en las que los criminales contactan a sus posibles víctimas y conforman sus bases de datos.

Estas personas llaman de números desconocidos en repetidas ocasiones sin pretender establecer una conversación. Lo que buscan es generar llamadas de prueba, con el fin de hacer una verificación para saber si los números marcados están activos.

Con solo responder la llamada, comprueban que la línea es válida, la cual podría ser utilizada para realizar posteriormente fraudes.

Una vez logran determinar la lista de números en las que las personas contestan con regularidad, llaman con el objetivo de engañar al receptor de la llamada. En algunos casos se hacen pasar por trabajadores de bancos, empresas de telefonía o hasta personas que entregan premios, con el fin de hurtar datos personales y hasta llegar a estafar las personas.

«Estar alerta y conocer como operan estos los delincuentes nos permite entre todos cerrarle el paso a estas personas, quienes esperan pacientemente hasta encontrar una debilidad mediante la cual puedan vulnerar a los ciudadanos. Responder a una llamada fantasma puede convertir su número telefónico en un blanco para fraudes y otros delitos”, advirtió César Restrepo, secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

La lucha contra el cibercrimen es una de las líneas estratégicas del Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia (PISCCJ), enfocada en la lucha contra las estructuras criminales que operan en la ciudad, para buscar el debilitamiento de su capacidad operativa y financiera.

Recomendaciones para evitar caer en la trampa de llamadas falsas o ‘fantasma’

Si no espera una llamada, no contestar números desconocidos.

No proporcionar respuestas afirmativas como “sí” o “de acuerdo” ante voces sospechosas, especialmente si se trata de una grabación o un asistente automatizado.

No suministrar información personal ni financiera por teléfono, incluso si la persona al otro lado asegura pertenecer a una entidad oficial o bancaria.

Informar a familiares y personas cercanas, en especial a adultos mayores, sobre este tipo de modalidad delictiva y cómo actuar en caso de recibir estas llamadas.

Prevenir que las personas caigan en estafas no solo evita pérdidas económicas y emocionales, sino que también limita el margen de acción de los criminales y les cierra una importante fuente de financiación a las estructuras delincuenciales que operan en Bogotá.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.