Bogotá cuenta con más de 800 puntos de recolección de residuos eléctricos y electrónicos

Foto: Secretaría de Ambiente.

La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) cuenta con más de 800 puntos limpios, de los cuales algunos hacen parte del programa Ecolecta, y tienen puntos en toda la ciudad para depositar televisores, computadores, pantallas, radios y celulares, entre otros.

Da clic aquí para obtener información sobre las ubicaciones de los más de 800 puntos de recolección de residuos eléctricos y electrónicos.

Ecolecta es un programa de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) que busca promover la recolección y disposición final adecuada de residuos de carácter residencial como aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Los residuos recolectados a través de este programa son de carácter residencial; por ende, no se entregan certificados de disposición final.

Campañas ciudadanas de recolección en empresas o instituciones (préstamo de contenedores)

Si deseas hacer una campaña de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos con tus vecinos, compañeros de trabajo o estudio, en tu empresa o institución, recuerda que la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) tiene a disposición contenedores que se entregan en calidad de préstamo para el desarrollo de este tipo de iniciativas hasta por un mes.

Los contenedores deben ser recogidos y devueltos en las instalaciones de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA). Un equipo de la entidad se encarga de la disposición adecuada de los residuos recolectados en el desarrollo de las campañas. Puedes escribir a reciclaton.bogota@ambientebogota.gov.co para obtener más detalles.