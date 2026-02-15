Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este lunes 16 de febrero de 2026
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá
Te presentamos el pronóstico del clima o del tiempo en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa para que programes tu salida y evites contratiempos. Aquí encuentras el reporte entregado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este lunes 16 de febrero de 2026. ¡Toma nota!
Según el reporte del IDIGER, para este jueves se espera en Bogotá:
- En la madrugada se estima cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. Temperatura mínima esperada aproximadamente de 11 °C.
- Para la mañana se espera cielo ligeramente nublado con predominio de tiempo seco
¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?
En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.
- Ingresa a mapas.bogota.gov.co y selecciona al costado derecho en el ícono de mapa
- En la ventana “Tipos de mapa” busca en la parte inferior donde dice “Otros mapas” y selecciona el que dice “Lluvias”.
- Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que deseas saber si está lloviendo o no.
- Selecciona la dirección que reconoce el sistema y listo, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.