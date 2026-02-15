Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este lunes 16 de febrero de 2026

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Te presentamos el pronóstico del clima o del tiempo en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa para que programes tu salida y evites contratiempos. Aquí encuentras el reporte entregado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este lunes 16 de febrero de 2026. ¡Toma nota!

Según el reporte del IDIGER, para este jueves se espera en Bogotá:

En la madrugada se estima cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. Temperatura mínima esperada aproximadamente de 11 °C.

Para la mañana se espera cielo ligeramente nublado con predominio de tiempo seco

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.