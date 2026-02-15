Presidente Petro convoca movilización nacional para defender el salario vital

El jefe de Estado en una alocución televisada convocó a la ciudadanía a movilizarse el próximo jueves 19 de febrero en las plazas públicas del país para defender el decreto del salario mínimo vital, en medio de la suspensión provisional adoptada por el Consejo de Estado y del debate jurídico y económico que rodea la medida.

Sobre el salario vital, el mandatario sostuvo que los datos recientes desmienten los pronósticos de aumento del desempleo y de los precios. Señaló que, según estudios del banco estadounidense JP Morgan, “la ruta de solidez del empleo colombiano está abierta, es muy sólida, es la palabra que utiliza”.

El presidente explicó que un magistrado del Consejo de Estado, Juan Camilo Morales, suspendió provisionalmente el decreto del salario mínimo vital y otorgó ocho días para presentar un decreto transitorio, mientras se toma una decisión de fondo.

No obstante, manifestó su desacuerdo con la suspensión y sostuvo que la sentencia C-815 de 1999 de la Corte Constitucional ordena que el salario mínimo tenga en cuenta, “con carácter prevalente”, la especial protección constitucional del trabajo y la necesidad de una remuneración mínima vital y móvil.

“Y con carácter prevalente, es decir, por encima de las demás, no de manera, como dice aquí, ponderada, igualmente entre estos factores, el mismo nivel de incidencia, dice la sentencia constitucional, sino con carácter prevalente, dice y ordena la Corte Constitucional, que habrá de reflejarse en el aumento salarial la especial protección constitucional del trabajo”, afirmó.

El mandatario indicó que expedirá un nuevo decreto transitorio que mantendrá el salario vital mientras se allegan nuevos estudios al despacho del magistrado y se resuelve el proceso de fondo. Para ello, convocó a la Comisión de Concertación, integrada por representantes del movimiento sindical y del empresariado, a reunirse este lunes.

Al final de su mensaje, el jefe de Estado llamó a la movilización ciudadana. “Mañana estaremos pendientes del desarrollo de los acontecimientos. Pediremos una aclaración y el jueves los espero en todas las plazas públicas de Colombia. Convoca el Presidente, para defender el salario vital”, expresó.

Añadió que la defensa de la medida no se limita a argumentos jurídicos o económicos, sino que también requiere “la fuerza del pueblo trabajador” y señaló que la movilización “ahora se volverá mucho más permanente, dado que no se puede perder esta enorme conquista histórica de la gente trabajadora de Colombia”.