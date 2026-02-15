Resultados de las loterías y chances de este sábado 14 de febrero de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este sábado 14 de febrero de 2026 en el territorio colombiano:
|LOTERÍA
|NÚMERO GANADOR
|SERIE
|BALOTO
|15, 21, 29, 34, 35
|Súper Balota 06
|BALOTO REVANCHA
|14, 35, 37, 38, 41
|Súper Balota 10
|LOTERIA EXTRA DEL HUILA
|8228
|005
|5ta-LOTERIA EXTRA DEL HUILA
|82285
|null
|PAISITA 3 SABADOS
|4741
|008
|5ta-PAISITA 3 SABADOS
|47418
|null
|DORADO NOCHE
|6924
|003
|5ta-DORADO NOCHE
|69243
|null
|BOYACA
|4015
|164
|5ta-BOYACA
|40154
|null
|CAUCA
|9580
|175
|5ta-CAUCA
|95805
|null
|CULONA NOCHE
|6501
|000
|ANTIOQUEÑITA TARDE
|4874
|006
|5ta-ANTIOQUEÑITA TARDE
|48746
|null
|ANTIOQUEÑITA MAÑANA
|9468
|005
|5ta-ANTIOQUEÑITA MAÑANA
|94685
|null
|SAMAN
|9828
|000
|CAFETERO NOCHE
|0756
|003
|5ta-CAFETERO NOCHE
|07563
|null
|MOTILON NOCHE
|4217
|006
|5ta-MOTILON NOCHE
|42176
|null
|FANTASTICA NOCHE
|6071
|009
|5ta-FANTASTICA NOCHE
|60719
|null
|SINUANO DIA
|6608
|003
|5ta-SINUANO DIA
|66083
|null
|SINUANO NOCHE
|7743
|000
|5ta-SINUANO NOCHE
|77430
|null
|CARIBEÑA NOCHE
|5206
|003
|5ta-CARIBEÑA NOCHE
|52063
|null
|FANTASTICA DIA
|8504
|005
|5ta-FANTASTICA DIA
|85045
|null
|CARIBEÑA DIA
|3020
|007
|5ta-CARIBEÑA DIA
|30207
|null
|CULONA DIA
|1513
|000
|PIJAO
|8721
|003
|5ta-PIJAO
|87213
|null
|PAISITA NOCHE
|3154
|000
|SUPER ASTRO SOL
|0458
|LIB
|PAISITA DIA
|2071
|002
|5ta-PAISITA DIA
|20712
|null
|CAFETERO DIA
|3715
|009
|5ta-CAFETERO DIA
|37159
|null
|CHONTICO NOCHE
|2056
|003
|5ta-CHONTICO NOCHE
|20563
|null
|DORADO MAÑANA
|8477
|003
|5ta-DORADO MAÑANA
|84773
|null
|DORADO TARDE
|2071
|009
|5ta-DORADO TARDE
|20719
|null
|CHONTICO DIA
|9264
|009
|5ta-CHONTICO DIA
|92649
|null
|MOTILON DIA
|6262
|001
|5ta-MOTILON DIA
|62621
|null
|SUPER ASTRO LUNA
|3061
|GEM