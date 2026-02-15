    • Nacional Panorama Nacional

    Resultados de las loterías y chances de este sábado 14 de febrero de 2026 en Colombia

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este sábado 14 de febrero de 2026 en el territorio colombiano:

     

    LOTERÍA NÚMERO GANADOR SERIE
    BALOTO 15, 21, 29, 34, 35 Súper Balota 06
    BALOTO REVANCHA 14, 35, 37, 38, 41 Súper Balota 10
    LOTERIA EXTRA DEL HUILA 8228 005
    5ta-LOTERIA EXTRA DEL HUILA 82285 null
    PAISITA 3 SABADOS 4741 008
    5ta-PAISITA 3 SABADOS 47418 null
    DORADO NOCHE 6924 003
    5ta-DORADO NOCHE 69243 null
    BOYACA 4015 164
    5ta-BOYACA 40154 null
    CAUCA 9580 175
    5ta-CAUCA 95805 null
    CULONA NOCHE 6501 000
    ANTIOQUEÑITA TARDE 4874 006
    5ta-ANTIOQUEÑITA TARDE 48746 null
    ANTIOQUEÑITA MAÑANA 9468 005
    5ta-ANTIOQUEÑITA MAÑANA 94685 null
    SAMAN 9828 000
    CAFETERO NOCHE 0756 003
    5ta-CAFETERO NOCHE 07563 null
    MOTILON NOCHE 4217 006
    5ta-MOTILON NOCHE 42176 null
    FANTASTICA NOCHE 6071 009
    5ta-FANTASTICA NOCHE 60719 null
    SINUANO DIA 6608 003
    5ta-SINUANO DIA 66083 null
    SINUANO NOCHE 7743 000
    5ta-SINUANO NOCHE 77430 null
    CARIBEÑA NOCHE 5206 003
    5ta-CARIBEÑA NOCHE 52063 null
    FANTASTICA DIA 8504 005
    5ta-FANTASTICA DIA 85045 null
    CARIBEÑA DIA 3020 007
    5ta-CARIBEÑA DIA 30207 null
    CULONA DIA 1513 000
    PIJAO 8721 003
    5ta-PIJAO 87213 null
    PAISITA NOCHE 3154 000
    SUPER ASTRO SOL 0458 LIB
    PAISITA DIA 2071 002
    5ta-PAISITA DIA 20712 null
    CAFETERO DIA 3715 009
    5ta-CAFETERO DIA 37159 null
    CHONTICO NOCHE 2056 003
    5ta-CHONTICO NOCHE 20563 null
    DORADO MAÑANA 8477 003
    5ta-DORADO MAÑANA 84773 null
    DORADO TARDE 2071 009
    5ta-DORADO TARDE 20719 null
    CHONTICO DIA 9264 009
    5ta-CHONTICO DIA 92649 null
    MOTILON DIA 6262 001
    5ta-MOTILON DIA 62621 null
    SUPER ASTRO LUNA 3061 GEM

     

