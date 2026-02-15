Salida MTB al Alto de La Viga: una experiencia para disfrutar la montaña este 15 de febrero

Foto: IDRD.

Los amantes del ciclismo de montaña en Bogotá, mi Ciudad, mi Casatienen una nueva cita con la aventura. La salida MTB al Alto de La Viga invita a rodar, respirar aire puro y disfrutar de los paisajes de montaña, mientras se pone a prueba la resistencia física y se fortalece el espíritu deportivo.

La actividad se llevará a cabo el 15 de febrero a las 6:00 a. m., con punto de encuentro en la Torre del Reloj del Parque Nacional, desde donde iniciará esta experiencia deportiva en contacto directo con la montaña.

La salida está dirigida a personas mayores de edad que cumplan con las condiciones necesarias para garantizar una jornada segura y sin contratiempos. Antes de realizar la inscripción, se recomienda revisar cuidadosamente los requisitos establecidos.

Requisitos para participar:

Ser mayor de edad

Bicicleta MTB en buen estado

Casco, guantes y protecciones

Kit de despinche

La invitación está abierta para quienes buscan un plan diferente, activo y en contacto con la naturaleza. Una oportunidad para pedalear, compartir en comunidad y disfrutar la montaña como se debe.