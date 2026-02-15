    • Bogotá

    Todo listo para el concierto de Doja Cat este 15 de febrero de 2025 en el Movistar Arena

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Imagen del cartel del concierto con foto de la artista e información del concierto.Foto: Redes Sociales de Doja Cat

    Este 15 de febrero de 2026, el Movistar Arena de Bogotá recibe a la cantante Doja Cat, quien llega a la capital con su ‘Ma Vie World Tour’, en un concierto que promete una noche llena de energía, hits contemporáneos y una puesta en escena innovadora que fusiona música, visuales y experiencia en vivo. ¡Entrada con costo!

    En esta gira, la rapera promociona su quinto álbum de estudio,¨Vie¨, lanzado el 26 de septiembre de 2025, que incluye colaboraciones con SZA y sencillos como «Jealous Type», interpretado recientemente en los MTV Video Music Awards junto al legendario saxofonista Kenny G.

    Ciudades latinoamericanas como São Paulo, Buenos Aires, Santiago, Lima y Ciudad de México también contarán con la presencia de la cantante con lo mejor de su gira «Ma Vie World Tour.

    Doja Cat además de rapera es cantante, compositora y productora discográfica. Ha ganado 1 premio Grammy de 19 nominaciones y acumula más de 320 premios de un total de más de 550 nominaciones.

    Las puertas del Movistar Arena se abrirán a las 6:00 p. m. y el show comenzará a las 9:00 p. m. ¡Prográmate y llega a tiempo!

    *Este evento no hace parte de la Agenda Distrital de actividades culturales.

    Giovanni Alarcón M.
