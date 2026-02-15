Todo listo para el concierto de Doja Cat este 15 de febrero de 2025 en el Movistar Arena

Foto: Redes Sociales de Doja Cat

Este 15 de febrero de 2026, el Movistar Arena de Bogotá recibe a la cantante Doja Cat, quien llega a la capital con su ‘Ma Vie World Tour’, en un concierto que promete una noche llena de energía, hits contemporáneos y una puesta en escena innovadora que fusiona música, visuales y experiencia en vivo. ¡Entrada con costo!

En esta gira, la rapera promociona su quinto álbum de estudio,¨Vie¨, lanzado el 26 de septiembre de 2025, que incluye colaboraciones con SZA y sencillos como «Jealous Type», interpretado recientemente en los MTV Video Music Awards junto al legendario saxofonista Kenny G.

Ciudades latinoamericanas como São Paulo, Buenos Aires, Santiago, Lima y Ciudad de México también contarán con la presencia de la cantante con lo mejor de su gira «Ma Vie World Tour.

Doja Cat además de rapera es cantante, compositora y productora discográfica. Ha ganado 1 premio Grammy de 19 nominaciones y acumula más de 320 premios de un total de más de 550 nominaciones.

Las puertas del Movistar Arena se abrirán a las 6:00 p. m. y el show comenzará a las 9:00 p. m. ¡Prográmate y llega a tiempo!

*Este evento no hace parte de la Agenda Distrital de actividades culturales.