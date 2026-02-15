    • Bogotá

    ViveIDRD, la app del IRDR que conecta a Bogotá con el deporte y la recreación

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    ViveIDRD, la app que conecta a Bogotá con el deporte y la recreaciónFoto: Alcaldía Mayor de Bogotá

    Todo lo que sucede en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) ya está disponible en un solo lugar: la aplicación ViveIDRD. Esta herramienta digital permite a los bogotanos organizar sus actividades deportivas y recreativas de forma fácil y rápida desde su celular.

    Con ViveIDRD es posible programar canchas, consultar eventos, conocer noticias actualizadas y acceder a la programación completa de actividades en los parques y escenarios administrados por el IDRD. Todo, con una interfaz intuitiva y al alcance de todos.

    La app está disponible de forma gratuita y representa una forma práctica de vivir el deporte en Bogotá más cerca, más fácil y desde cualquier lugar. El nstituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) invita a participar activamente en la oferta recreativa de la ciudad, aprovechando la tecnología para mejorar la calidad de vida.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte