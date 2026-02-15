ViveIDRD, la app del IRDR que conecta a Bogotá con el deporte y la recreación

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Todo lo que sucede en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) ya está disponible en un solo lugar: la aplicación ViveIDRD. Esta herramienta digital permite a los bogotanos organizar sus actividades deportivas y recreativas de forma fácil y rápida desde su celular.

Con ViveIDRD es posible programar canchas, consultar eventos, conocer noticias actualizadas y acceder a la programación completa de actividades en los parques y escenarios administrados por el IDRD. Todo, con una interfaz intuitiva y al alcance de todos.

La app está disponible de forma gratuita y representa una forma práctica de vivir el deporte en Bogotá más cerca, más fácil y desde cualquier lugar. El nstituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) invita a participar activamente en la oferta recreativa de la ciudad, aprovechando la tecnología para mejorar la calidad de vida.