¿Sabe qué hacer con el aceite usado de cocina? Aquí le contamos
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá
En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa invitamos a la ciudadanía a conocer la forma correcta de la disposición del aceite de cocina que se utiliza para preparar los alimentos, especialmente fritos. ¡Conoce aquí los puntos disponibles en Bogotá para hacer disposición adecuada del aceite usado!
Aprende a disponer correctamente el aceite usado y evita que el agua y el aceite se encuentren en el sifón de tu cocina. Con esta acción ayudas a cuidar el medio ambiente, no contaminar los ríos y humedales y evitar taponamientos en las redes de alcantarillado de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.
¿Cómo disponer correctamente el aceite usado de cocina en Bogotá?
- No botes al sifón el aceite, después de utilizarlo, déjalo enfriar.
- Toma un embudo y vierte el aceite usado en una botella.
- Lleva la botella a uno de los puntos de recolección de la habilitados por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA). Consúltalos aquí.
- Recuerda, cada uno por su lado, como el agua y el aceite.