¿Sabe qué hacer con el aceite usado de cocina? Aquí le contamos 

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa invitamos a la ciudadanía a conocer la forma correcta de la disposición del aceite de cocina que se utiliza para preparar los alimentos, especialmente fritos. ¡Conoce aquí los puntos disponibles en Bogotá para hacer disposición adecuada del aceite usado!

Aprende a disponer correctamente el aceite usado y evita que el agua y el aceite se encuentren en el sifón de tu cocina. Con esta acción ayudas a cuidar el medio ambiente, no contaminar los ríos y humedales y evitar taponamientos en las redes de alcantarillado de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

¿Cómo disponer correctamente el aceite usado de cocina en Bogotá?