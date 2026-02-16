El número de celular que toda persona debe conocer en Bogotá en riesgo o emergencia

Foto: Secretaría de Seguridad

En Bogotá, cada zona tiene un cuadrante de Portal Bogotá asignado, con patrullas disponibles 24/7 para atender delitos, emergencias de seguridad y problemas de convivencia. Sin embargo, algunos ciudadanos aún no saben cuál es su cuadrante ni a qué número llamar en caso de una emergencia.

Se trata del número del cuadrante de Policía más cercano. Conozca aquí cuál es el número al que debe llamar dependiendo de la ubicación.

La ciudad está dividida en 599 cuadrantes con patrullas de Portal Bogotá para una atención rápida y oportuna. Desde casos de hurto hasta riñas por exceso de ruido, los cuadrantes están diseñados para una mayor seguridad en los barrios y eficiencia en la atención de los bogotanos.

A través de estas zonas de atención, se busca tener una comunicación articulada con la ciudadanía para prevenir y contrarrestar hechos de violencia, robos y otros delitos de manera colaborativa, que atenten contra la seguridad y convivencia de los ciudadanos.

Los cuadrantes forman parte de la estrategia de ‘microterritorios’ dentro del nuevo Modelo del Servicio de Policía, orientado a las personas y los Territorios. Esta estrategia busca articular las capacidades institucionales motivando el diálogo y la participación ciudadana.

La importancia de que cada ciudadano conozca de primera mano cuál es el número del cuadrante más cercano se enmarca en la línea estratégica de Control Urbano del Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), que busca promover una comunicación efectiva, oportuna y bidireccional entre la comunidad y las autoridades para fortalecer la confianza ciudadana, fomentar la participación y facilitar la atención oportuna de situaciones que afecten la seguridad y la convivencia en diferentes entornos.

En consecuencia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) viene promoviendo espacios de participación ciudadana en los que se realice la identificación de necesidades y la definición conjunta de acciones requeridas para abordar las problemáticas de seguridad y convivencia. Esto servirá como referencia para generar respuestas institucionales y comunitarias eficaces, que con el tiempo se consoliden en buenas prácticas.

“La denuncia o alerta oportuna de cualquier hecho delictivo y la confianza de la ciudadanía en las autoridades es fundamental para combatir a los delincuentes y cerrarles el espacio a los mercados criminales. Por eso es de gran importancia insistir en la corresponsabilidad ciudadana de conocer el número de cuadrante más cercano para dar aviso oportuno a las autoridades y poder reaccionar de una manera más efectiva”, aseguró César Restrepo, secretario distrital de Seguridad.

¿Cuándo se debe llamar al cuadrante?

El Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC) busca facilitar la comunicación entre la policía y la ciudadanía para, de manera colaborativa, prevenir y contrarrestar hechos de violencia, robos y otros delitos que atenten contra la seguridad y convivencia de los ciudadanos.

El MNVCC — divide el territorio en sectores geográficos específicos, cuadrantes, asignándoles patrullas para garantizar una respuesta cercana, oportuna y preventiva.

En ese sentido, se debe llamar al cuadrante de Policía cuando se presentan situaciones que afectan la convivencia, la tranquilidad o la seguridad ciudadana y que no requieren una atención de emergencia inmediata, como lo haría la Línea de Emergencias 123.

¿Cómo ubicar su cuadrante?

Solo debe ingresar a www.scj.gov.co, hacer clic en el banner del mapa interactivo de cuadrantes, ubicar su sector con el zoom y seleccionar su zona. Allí encontrará la información del cuadrante: nombre de la localidad, CAI al que pertenece y el número de contacto directo.

Los cuadrantes o zonas de atención no solo son puntos de reacción, también son espacios para fortalecer la convivencia y trabajar en conjunto por la seguridad.

Además de llamar al cuadrante de Policía más cercano, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) reitera el llamado a la ciudadanía de también alertar cualquier hecho delictivo que requiera atención inmediata a través de la Línea de Emergencias 123.