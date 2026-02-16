Así se reporta una emergencia eléctrica por lluvias o tormentas

Foto: Enel Colombia.

Por las lluvias que se han presentado en diversas zonas de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, Enel Colombia invita a la ciudadanía a reportar cualquier emergencia eléctrica que conozca en las líneas oficiales de atención de la empresa.

¡Reporta de inmediato! Enel Colombia se encuentra activo 24/7 con más de 220 unidades móviles y 300 equipos técnicos para atender cualquier emergencia eléctrica que se presente en la ciudad.

Puedes reportar los casos que conozcas en las líneas ? 601 511 5115 o por el canal de WhatsApp Elena: 316 890 6003