Cortes de luz este martes 17 de febrero de 2026 en Bogotá, Mosquera y Cajicá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este martes 17 de febrero de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Mosquera y Cajica, Cundinamarca.

Localidad de Antonio Nariño

Barrio Santander Sur. De la carrera 26 a carrera 28 entre calle 28 Sur a calle 32 Sur – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Bosa

Barrio El Corzo Rural. De la calle 48 Sur a calle 50 Sur entre carrera 94 a carrera 96 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Boita. De la carrera 71 a carrera 73 entre calle 45 Sur a calle 47 Sur – Desde las 6:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Osorio XII. De la carrera 121 a carrera 123 entre calle 42 Sur a calle 44 Sur – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Tundama. De la calle 42 Sur a calle 49 Sur entre carrera 71 a carrera 73 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Los Mártires

Barrio El Listón. De la calle 15 a calle 18 entre carrera 19 a carrera 22 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Salazar Gómez. De la calle 12 a calle 14 entre carrera 65 a carrera 67 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Tejar. De la calle 36 Sur a calle 38 Sur entre carrera 52 a carrera 54 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio La Picota Oriental. De la carrera 3 a carrera 5 entre calle 49 Sur a calle 51 Sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:45 p. m.

Barrio Murillo Toro. De la carrera 23 a carrera 25 entre calle 31 Sur a calle 33 Sur – Desde las 12:00 p. m. hasta las 3:00 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Granada Sur. De la calle 6 a calle 8 entre carrera 0 a carrera 2 y de la calle 23 Sur a calle 25 Sur entre carrera 0 Este a carrera 2 Este – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Montebello. De la calle 24 Sur a calle 26 Sur entre carrera 0 a carrera 2 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio La Capuchina. De la calle 13 a calle 15 entre carrera 11 a carrera 14 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Sumapaz

Barrio Chorreras. Vereda La Chorrera – Desde las 9:00 a. m. hasta las 7:00 p. m.

Barrio Las Vegas. Vereda Las Vegas – Desde las 9:00 a. m. hasta las 7:00 p. m.

Barrio San Juan. Vereda San Juan – Desde las 9:00 a. m. hasta las 7:00 p. m.

Localidad de Tunjuelito

Barrio Fátima. De la calle 49 Sur a calle 51 Sur entre carrera 36 a carrera 38 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 11:00 a. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Molinos Norte. De la calle 105 a calle 107 entre carrera 12 a carrera 14 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Rincón del Chicó. De la calle 103 a calle 107 entre carrera 8 a carrera 14 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usme

Barrio Olarte. Vereda Olarte – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Mosquera, en Cundinamarca

Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. Parque Industrial Agrosavia – Municipio de Mosquera.

Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. Vereda San José – Municipio de Mosquera.

Cajicá, en Cundinamarca

Desde las 7:15 a. m. hasta las 6:00 p. m. Sector Calahorra – Municipio de Cajicá.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.