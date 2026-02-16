Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 16 de febrero de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 16 de febrero de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 7485 – La 5ta 3 – Tarde 0973 – La 5ta 5
Culona
Día 1436 – Noche
Astro Sol
8002 – Signo Capricornio
Pijao de Oro
8603 – La 5ta 3
Paisita
Día 1342 – La 5ta 9 – Noche 1109
Chontico
Día 2254 – La 5ta 8 – Noche
Cafeterito
Tarde 1387 – La 5ta 0 – Noche
Sinuano
Día 7897 – La 5ta 6 – Noche
Cash Three
Día 533 – Noche
Play Four
Día 5978 – Noche
Samán
Día 6442
Caribeña
Día 8443 – La 5ta 6 – Noche
Motilón
Tarde 5442 – La 5ta 4 – Noche
Fantástica
Día 4434 – La 5ta 4 – Noche
Antioqueñita
Día 9531 – La 5ta: 3 – Tarde 1138 – La 5ta 2