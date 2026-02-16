    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 16 de febrero de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 16 de febrero de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 7485 – La 5ta 3 – Tarde 0973 – La 5ta 5

    Culona
    Día 1436 – Noche

    Astro Sol
    8002 – Signo Capricornio

    Pijao de Oro
    8603 – La 5ta 3

    Paisita
    Día 1342 – La 5ta 9 – Noche 1109

    Chontico
    Día 2254 – La 5ta 8 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 1387 – La 5ta 0 – Noche

    Sinuano
    Día 7897 – La 5ta 6 – Noche

    Cash Three
    Día 533 – Noche

    Play Four
    Día 5978 – Noche

    Samán
    Día 6442

    Caribeña
    Día 8443 – La 5ta 6 – Noche

    Motilón
    Tarde 5442 – La 5ta 4 – Noche

    Fantástica
    Día 4434 – La 5ta 4 – Noche

    Antioqueñita
    Día 9531 – La 5ta: 3 – Tarde 1138 – La 5ta 2

