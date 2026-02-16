Así se reserva un espacio en parques La Florida y Los Novios
Foto: IDRD
¿Estás planeando hacer un asado en familia o con amigos? En los parques La Florida y Los Novios de Bogotá hay espacios diseñados para disfrutar de un asado y compartir al aire libre, ya sea para una reunión familiar, un encuentro con amigos o una celebración especial. ¡Te contamos como reservas los asadores en estos dos parques de la capital!
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) invita a la ciudadanía a vivir experiencias memorables en los parques de Bogotá con los asadores de los parques La Florida y Los Novios, una excelente alternativa para compartir al aire libre, promoviendo siempre el uso responsable y ordenado del espacio público.
Para facilitar el acceso, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) ha implementado un proceso de reserva ágil y accesible, que permite a los bogotanos planear sus eventos con anticipación y disfrutar de la riqueza natural y las completas instalaciones que ofrecen estos emblemáticos parques de la ciudad.
Condiciones para un uso responsable de los asadores en los parques La Florida y Los Novios
- Para asegurar una experiencia segura y agradable para todos, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD ha establecido las siguientes condiciones:
Duración mínima: El alquiler de los asadores es por un mínimo de tres horas, ideal para disfrutar sin prisas.
- Capacidad limitada: Cada asador está habilitado para grupos de hasta 25 personas, garantizando un uso adecuado del espacio.
- Cumple las normas: Es fundamental respetar las reglas de los parques, incluyendo las medidas de seguridad.
- Dejar el lugar limpio, aseado y ordenado.
- No arrojar residuos de comida en zonas verdes.
- Está prohibido el consumo de bebidas embriagantes en los parques de Bogotá.
- Depositar los residuos en las cestas y canastas habilitadas en cada parque.
- Respeta a las especies que habitan los parques de Bogotá.
Los parques La Florida y Los Novios no solo ofrecen asadores, sino también amplias zonas verdes, áreas de esparcimiento y un ambiente perfecto para desconectarse de la rutina. Porque la vida pasa en los parques, contamos con espacios que son escenarios de integración, diversión y bienestar para todos los ciudadanos.
¿Cómo reservar los asadores en los parques La Florida y Los Novios de Bogotá a través Portal Ciudadano del IDRD?
A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber para acceder a este servicio. Sigue estos pasos sencillos:
- Registro o ingreso: Visita el portal en portalciudadano.idrd.gov.co. Si es tu primera vez, selecciona “Registrarse” y crea una cuenta con tu correo electrónico, datos básicos y una contraseña segura. Confirma tu registro vía correo; luego ingresa con tu nueva cuenta. (Si ya tienes cuenta, inicia sesión directamente).
- Selecciona el servicio deseado: Navega el menú de trámites y servicios en el portal. Puedes inscribirte a programas de actividad física o deporte, o reservar escenarios deportivos. Por ejemplo, asadores, haz clic en la opción “kioscos” o “mesas de picnic” en el portal. Utiliza el buscador para filtrar por nombre del parque o por tu localidad de interés, y elige el escenario que deseas.
- Reserva o inscríbete: Una vez seleccionada la actividad o escenario, diligencia la información solicitada. Si es una cancha o instalación, el sistema te permitirá escoger la fecha y hora disponibles para tu reserva (recuerda que las reservas deben realizarse con al menos 24 horas de anticipación al uso). Si es un programa o clase, selecciona el grupo u horario de tu preferencia. Verifica los requisitos o reglas de uso que aparecen en pantalla antes de confirmar.
- Realiza el pago en línea (si aplica): Si el servicio seleccionado requiere un pago (por ejemplo, alquiler de ciertos escenarios o inscripción a algún curso con costo), el portal te dirigirá a la pasarela de pago en línea. Podrás pagar de forma segura a través de PSE u otros medios electrónicos autorizados. El sistema te mostrará el valor a pagar y, tras completar la transacción, recibirás un correo electrónico de confirmación con los detalles de tu reserva o inscripción.
- Disfruta del servicio: ¡Listo! Acércate al escenario deportivo en la fecha y hora reservada, o inicia tu programa en la fecha indicada, presentando tu documento de identidad. Tus datos ya estarán registrados en el sistema del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), facilitando el ingreso. También puedes ingresar nuevamente al Portal Ciudadano del IDRD en cualquier momento para consultar el estado de tus reservas, cancelar alguna si no puedes asistir o conocer nueva oferta de programas disponibles.