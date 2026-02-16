Así se reserva un espacio en parques La Florida y Los Novios

Foto: IDRD

¿Estás planeando hacer un asado en familia o con amigos? En los parques La Florida y Los Novios de Bogotá hay espacios diseñados para disfrutar de un asado y compartir al aire libre, ya sea para una reunión familiar, un encuentro con amigos o una celebración especial. ¡Te contamos como reservas los asadores en estos dos parques de la capital!

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) invita a la ciudadanía a vivir experiencias memorables en los parques de Bogotá con los asadores de los parques La Florida y Los Novios, una excelente alternativa para compartir al aire libre, promoviendo siempre el uso responsable y ordenado del espacio público.

Para facilitar el acceso, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) ha implementado un proceso de reserva ágil y accesible, que permite a los bogotanos planear sus eventos con anticipación y disfrutar de la riqueza natural y las completas instalaciones que ofrecen estos emblemáticos parques de la ciudad.

Condiciones para un uso responsable de los asadores en los parques La Florida y Los Novios

Para asegurar una experiencia segura y agradable para todos, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD ha establecido las siguientes condiciones:

Duración mínima: El alquiler de los asadores es por un mínimo de tres horas, ideal para disfrutar sin prisas.

ha establecido las siguientes condiciones: Duración mínima: El alquiler de los asadores es por un mínimo de tres horas, ideal para disfrutar sin prisas. Capacidad limitada: Cada asador está habilitado para grupos de hasta 25 personas, garantizando un uso adecuado del espacio.

Cumple las normas: Es fundamental respetar las reglas de los parques, incluyendo las medidas de seguridad.

Dejar el lugar limpio, aseado y ordenado.

No arrojar residuos de comida en zonas verdes.

Está prohibido el consumo de bebidas embriagantes en los parques de Bogotá .

. Depositar los residuos en las cestas y canastas habilitadas en cada parque.

Respeta a las especies que habitan los parques de Bogotá.

Los parques La Florida y Los Novios no solo ofrecen asadores, sino también amplias zonas verdes, áreas de esparcimiento y un ambiente perfecto para desconectarse de la rutina. Porque la vida pasa en los parques, contamos con espacios que son escenarios de integración, diversión y bienestar para todos los ciudadanos.

¿Cómo reservar los asadores en los parques La Florida y Los Novios de Bogotá a través Portal Ciudadano del IDRD?

A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber para acceder a este servicio. Sigue estos pasos sencillos: