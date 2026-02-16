¿Qué especies de fauna silvestre hay en los Cerros Orientales de Bogotá?

Foto: Secretaría de Ambiente

Los Cerros Orientales de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ cuentan con 13.142,02 hectáreas, que representan el 8 % del territorio de la ciudad. Además, juegan un papel muy importante en la regulación del clima, la calidad del aire, el agua y es el hogar de fauna silvestre, entre otros beneficios.

Sin embargo, esta biodiversidad se encuentra amenazada por la contaminación, la expansión urbana y los mitos que estigmatizan a ciertas especies de fauna. Ante este problema, estudiantes de la asignatura de Taxonomía Animal, de la Universidad Militar Nueva Granada, elaboraron una guía ilustrada dirigida a jóvenes, con el objetivo de dar a conocer la fauna silvestre que habita en los Cerros Orientales y fomentar su conservación.

La guía, dividida en cuatro secciones (peces, anfibios, reptiles y mamíferos), presenta información detallada sobre las características, datos y distribución de las especies, así como la desmitificación de creencias populares infundadas.

“Este grupo contaba con personas muy talentosas en ilustración científica, lo que hizo que el proceso fuera muy exitoso. También apoyaron estudiantes de otras asignaturas. Esta guía no hubiera sido posible sin gente muy buena en cada una de las áreas: diseño, revisores de los grupos taxonómicos, investigación e ideas creativas para abordar el tema técnico con estrategias como los mitos y verdades. Esto fue parte del oxígeno e ideas chéveres que enriquecieron la guía”, dijo Nelsy Pinto, docente de la universidad.

Desde el Observatorio Ambiental de Bogotá de la Secretaría Distrital de Ambiente celebramos estos esfuerzos, pues proteger los ecosistemas estratégicos de la ciudad se logra con el trabajo conjunto de las entidades, el sector académico y la comunidad. A continuación, una muestra de lo que encontrarás en cada capítulo:

Reptiles:

Serpiente Sabanera (Atractus crassicaudatus).

Mamíferos: Murciélago de cola libre del Brasil (Tadarida brasiliensi).

Anfibios: Rana de cristal andina (Centrolene buckleyi)

Algunos peces dulceacuícolas de la Cordillera Oriental colombiana: Capitán de la Sabana (Eremophilus mutisii).

Los ciudadanos pueden participar en las caminatas ecológicas organizadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), con inscripción previa en Caminos de los Cerros. Durante estos recorridos, tendrás la oportunidad de admirar la belleza de sus paisajes y descubrir la biodiversidad que habita en este valioso ecosistema.

Al recorrer los cerros, disfrutarás de su calma y aire puro, mientras aprendes sobre la importancia de conservar este espacio natural, esencial para la ciudad.