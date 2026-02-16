Bogotá garantiza atención a mujeres víctimas de violencias durante todo el año

Foto: Secretaría de la Mujer

La falta de autonomía económica no solamente es un altísimo factor de riesgo para que las mujeres caigan en situaciones de violencia y restringe notablemente la posibilidad de que rompan y se salgan de dichos ciclos. Además, puede y suele incluir otras formas de violencia, tales como la física, psicológica, económica y sexual, y muchas mujeres no se atreven a denunciar o frenar la violencia ejercida contra ellas porque no cuentan con una opción de subsistencia.

Pero eso no es todo. En el marco de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género (PPMYEG), uno de los ocho derechos priorizados es al trabajo en condiciones de igualdad. No obstante, de acuerdo con cifras del DANE procesadas y analizadas por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, el impacto de las mujeres en la economía de Bogotá da cuenta de una realidad que denota serias inequidades que deben ser atendidas. En 2024:

En Bogotá las mujeres participan menos del mercado laboral que los hombres. La Tasa General de Participación de los hombres fue del 79,0 % versus el 63,9 %.

En Bogotá hay más mujeres desocupadas que hombres. La Tasa de Desocupación de los hombres fue del 9,0 % versus el 10,5 %

En Bogotá hay más hombres que mujeres ocupadas. La Tasa de Ocupación de los hombres fue del 71,9 % versus el 57,1 %.

En Bogotá los hombres ganan más. Un estudio de la Universidad del Rosario determinó el índice de equidad de género en Colombia, el cual estableció que en 2023 el ingreso laboral promedio de las mujeres fue de $2.211.669, versus $3.183.643 para los hombres.

Ante estas realidades, la Secretaría de la Mujer consolidó un Eje de Autonomía Económica (EAE) enmarcado en la Estrategia Mujeres, está fortaleciendo una red de alianzas con empresas privadas y trabaja articuladamente con otras entidades distritales como la Secretaría de Desarrollo Económico.

“Nuestra meta para el cuatrienio es la de cualificar a 9.000 mujeres en herramientas que aportan a la consolidación de su autonomía económica. En el 2024 cualificamos a 1.070 y en este 2025 cualificaremos a 3.000 mujeres en el marco de la EAE”, indicó la secretaría de la Mujer, Laura Tami Leal.

Así mismo, en el marco de esta Estrategia se han generado 254 espacios de cualificación; se han logrado 6.468 asistencias; se han consolidado 52 alianzas con el sector privado y sus respectivas bolsas de trabajo, y se han producido 18 ferias y espacios de comercialización beneficiando a 106 emprendedoras.

Amerita aclarar, con relación a los espacios que la secretaría dispone para sus beneficiarias, que además de las ferias de empleo y emprendimiento y los espacios de cualificación (presenciales o virtuales), también hay líneas locales de WhatsApp para las mujeres con dificultad de desplazamiento. Es en estos espacios en los que se les han brindado a las mujeres herramientas que aportan a la consolidación de su autonomía económica.