Lavar en Bogotá los vehículos en la calle tiene una multa de $ 759.200

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), recuerda que, si bien la Administración distrital levantó el racionamiento de agua en Bogotá, la responsabilidad ambiental de los ciudadanos continúa. Desperdiciar y contaminar fuentes de agua genera importantes sanciones económicas.

La práctica de lavar vehículos en espacios públicos con mangueras generan gran desperdicio de agua. Este tipo de comportamiento contrario a la convivencia y que afecta la preservación de este líquido vital, le puede generar al ciudadano una multa tipo 4 de $759.200 según el numeral 5, del artículo 100 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016).

Así mismo, captar agua de las fuentes hídricas sin la autorización de la autoridad ambiental, contaminar ríos y quebradas y arrojar basuras, residuos, escombros o combustibles en las redes de alcantarillado que alteran y obstruyen su normal funcionamiento también puede generar una multa tipo 4.

“Todos somos responsables en el cuidado y la preservación del agua y no cuidar este recurso tiene sanciones y consecuencias graves para la convivencia en la ciudad, por eso en el Día Mundial del Medio Ambiente buscamos promover su ahorro adoptando hábitos responsables y sostenibles”, sostuvo César Restrepo, secretario distrital de Seguridad.

Cambiar los comportamientos contrarios a la convivencia es una tarea que se ha trazado esta Secretaría en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana que busca con la participación de la ciudadanía, crear entornos más seguros y disfrutables, fortaleciendo la convivencia y el respeto por el medio ambiente.

De esta manera, si una persona ve que alguien está desperdiciando el agua en el espacio público o que está contaminado la red de alcantarillado de la ciudad, debe llamar de inmediato a la Línea de Emergencias 123 para alertar a las autoridades y tomar las acciones correspondientes.

Generar afectaciones a la seguridad o la convivencia en la ciudad podría traerle este tipo de multas:

Tipo 1: $ 94.900, no recoger los excrementos de los animales en el espacio público o en áreas comunes; ingresar o salir de las estaciones o portales por sitios diferentes a las puertas designadas y obstruir carriles exclusivos para ciclistas, entre otros.

Tipo 2: $ 189.800, por generar riñas o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas; evadir el pago de la tarifa en el transporte público e irrespetar a las autoridades de Policía, entre otros.

Tipo 3: $ 379.600, por agredir físicamente a personas por cualquier medio; contratar el transporte de escombros en medios no aptos ni adecuados y alterar la convivencia en el barrio por exceso de ruido, entre otros

Tipo 4: $ 759.200, por agredir o lanzar objetos a las autoridades de Policía de Bogotá; lavar bienes muebles en el espacio o vía pública; Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público, y mal uso de la Línea de Emergencias, entre otros.