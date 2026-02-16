Foto: @TransMilenio

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) le informa a padres, madres de familia y/o acudientes de los 20.181 estudiantes de colegios públicos de Bogotá, que se benefician del subsidio de transporte escolar, que ya pueden redimir el abono correspondiente al segundo ciclo.

Los 13.644 estudiantes beneficiarios de la modalidad DaviPlata deben redimir el abono antes del 16 de agosto de 2025, mientras que los 6.537 estudiantes de la modalidad tarjeta TuLlave podrán validarlo hasta el 20 de agosto del año en curso, fechas en las que vence el plazo, según modalidad.

¿Cómo hacer efectivo el subsidio de transporte escolar en Bogotá 2025?

Una vez se recibe la notificación sobre la disponibilidad del subsidio, en el número celular registrado en el Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media SIMAT, debes realizar el siguiente procedimiento, acorde a la modalidad:

DaviPlata (Entre el 17 de julio y el 16 de agosto)

Ingresa a la aplicación DaviPlata en tu celular o a través de www.daviplata.com Digita el documento de identidad y clave. Verifica en el saldo disponible, la disposición del monto del subsidio

Para retirar el dinero puedes:

Ir a un cajero automático de Davivienda o acercarte a una oficina Davivienda.

Usa corresponsales bancarios autorizados.

Realiza transferencias a otras cuentas.

Conserva el comprobante de la transacción.

Tarjeta Tu Llave (Entre el 22 de julio y el 20 de agosto)

Acércate a cualquier taquilla en estaciones y portales de TransMilenio con la tarjeta TuLlave personalizada. Presenta tu tarjeta al operador de la taquilla y solicita la validación/activación del subsidio cargado. El operador activará el saldo en su tarjeta. Verifica que el saldo aparezca en su tarjeta.

*Ten en cuenta: el subsidio en la tarjeta TuLlave debe ser validado en la taquilla antes de poder usarlo para viajar.

¿Cómo actualizar datos en SIMAT?

Es importante contar con la actualización de tus datos en el Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media (SIMAT). Para este proceso, debes:

Acercarte al colegio donde está matriculado el estudiante. Solicita en la secretaría académica la actualización de datos en SIMAT.

3. Lleva los siguientes documentos:

Documento de identidad del estudiante.

Documento de identidad del acudiente.

Comprobante de residencia actualizado.

4. Verifica especialmente:

Número de documento de identidad del acudiente.

Tipo de documento de identidad del acudiente.

Nombres y apellidos del acudiente.

Número de celular activo en DaviPlata del acudiente.

Dirección de residencia actual del estudiante.

5. Solicita confirmación de que los datos quedaron actualizados en el sistema.

*Recuerda: si no actualizas tus datos, no perderás el beneficio, pero no podrás recibir los pagos hasta completar este proceso.