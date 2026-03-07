Ya hay ocho kilómetros continuos del viaducto del Metro de Bogotá

Captura de pantalla de un video de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

La Línea 1 del Metro de Bogotá completó ocho kilómetros continuos de viaducto, desde el patio taller hasta la Estación 6 – Avenida Boyacá, ubicada en la localidad de Kennedy. No es solo una cifra, es una ciudad que avanza, un sueño que toma forma.

El reporte más reciente de la Empresa Metro de Bogotá (EMB) indica que con corte al 11 de febrero de 2026, el viaducto del Metro de Bogotá ya cuenta con 11.000 metros construidos a lo largo del trazado. No obstante, los ocho kilómetros recientemente finalizados representan los primeros kilómetros lineales y continuos sin interrupción, condición indispensable para el inicio de las primeras pruebas ferroviarias sobre el viaducto que se espera que inicien a mediados de este año.

Avance de la Línea 1 del Metro de Bogotá

Con corte a 28 de febrero de 2026, la Línea 1 del Metro de Bogotá completó un 73,75 % de avance. El anuncio lo entregó el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, al entregar detalles de algunas de las estaciones de este megaproyecto.

“Alrededor de las estaciones del Metro vamos a transformar a Bogotá, vamos a mejorar el espacio público, vamos a mejorar las vías, vamos a garantizar que las estaciones no solamente sean el vehículo a través del cual nos montamos en un sistema de transporte, sino que tenga un impacto en el entorno, de mejoramiento para la calidad de vida de la gente, para que esto no solamente sea un sistema de transporte, sino el punto de partida de una transformación integral de Bogotá”, explicó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Características de la Línea 1 del Metro de Bogotá:

Tendrá 23,9 kilómetros.

Inversión total: $ 22.33 billones de pesos.

Empleos actuales: más de 15.000 personas (400 de nacionalidad china).

18 entidades brindan acompañamiento y seguridad a las comunidades vecinas.

Será una de las primeras líneas más extensas del continente, por encima de las primeras líneas de ciudades como Quito (22 km), Panamá (21 km), Sao Paulo (20,4 km), Santiago (19,3 km), Ciudad de México (18,8 km), Río de Janeiro (16,0), Santo Domingo (14,5 km) y Buenos Aires (9,4 km).

Frentes de obra: Son seis tramos.

Pasajeros: