    Si sospecha de alguna conexión ilegal de agua así puede denunciar

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Teléfonos para denunciar conexión ilegal de agua en Bogotá 2025 Foto: Acueducto de Bogotá.

    La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) invita a la ciudadanía a reportar cualquier caso que se relacione con conexiones ilegales de agua.

    Se invita a la ciudadanía a denunciar estos casos a través de los canales oficiales del Acueducto de Bogotá, como la Acualínea 116 o por el correo electrónico recuperaciondeconsumoseaab@acueducto.com.co

    Acueducto de Bogotá inicia acciones legales y administrativas por uso ilegal de agua en la ciudad

    La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), en coordinación con la Policía del Agua y con el apoyo de las alcaldías locales, adelantó operativos de inspección en establecimientos comerciales ubicados en las localidades de Tunjuelito, Kennedy, Usaquén, Engativá, Fontibón, Los Mártires y Teusaquillo.

    Como resultado de ello, se logró identificar que, a través de conexiones irregulares con las que se evadía el registro real del consumo, usuarios inescrupulosos se apropiaron de 38.028 metros cúbicos de agua, equivalentes a 1.215 millones de pesos. La magnitud del consumo ilegal detectado habría permitido abastecer durante un mes a más de 3.000 familias de estrato 3.

