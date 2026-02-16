Aprenda a identificar posibles estafadores si va a comprar vivienda en Bogotá

Imagen: Secretaría Distrital del Hábitat.

La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) en conjunto con la Administración distrital lanzó ‘Qué no te pinten casas en el aire’, una lección que busca asesorar a la ciudadanía para que sea capaz de identificar riesgos, prevenir fraudes y entender cómo funcionan los procesos legítimos para acceder a un lote, vivienda o subsidio habitacional.

La lección enseña ¿cómo reconocer estas prácticas fraudulentas?¿cómo actuar ante una posible estafa? y ¿cómo utilizar HabitApp? https://habitapp.habitatbogota.gov.co, la herramienta digital de la Secretaría Distrital del Hábitat que permite a la ciudadanía reportar casos sospechosos y denunciar posibles delitos de fraude inmobiliario.

A través de videos, ejemplos reales y contenidos pedagógicos claros, ‘Qué no te pinten casas en el aire’, busca capacitar a la ciudadanía, especialmente a quienes están en búsqueda de vivienda, para que no caigan en trampas que pueden poner en riesgo su patrimonio, sus derechos y su tranquilidad.

La lección es una de las estrategias educativas de la Secretaría Distrital del Hábitat implementada en su plataforma de e-learning ‘Escuela del Hábitat’, en la que se ofrecen cursos y lecciones gratuitas, que democratizan el conocimiento sobre vivienda, sostenibilidad, hábitat, ambiente y gobernanza territorial.

Las personas interesadas en tomar la lección ‘Qué no te pinten casas en el aire’ podrán hacerlo de manera gratuita y con certificado de participación por medio de la plataforma: escuela.habitatbogota.gov.co.