Alcaldía de Bogotá habilita 900 nuevos cupos gratuitos de esterilización para perros y gatos

Foto: IDPYBA

La Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), habilita 900 nuevos cupos gratuitos de esterilización para perros y gatos en el punto fijo de la Unidad de Cuidado Animal, en la Carrera 106 A # 67-02, barrio El Muelle, localidad de Engativá en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

El programa de esterilizaciones ‘Corta a tiempo; Esteriliza’ busca beneficiar a animales de compañía pertenecientes a hogares de estratos 1, 2 y 3 en todas las localidades, así como a animales en condición de calle, como estrategia para contribuir al control poblacional y reducir el riesgo de abandono.

¿Cómo acceder al servicio?

Para participar es obligatorio contar con turno asignado previamente. Las personas interesadas pueden agendarlo a través del sitio web: https://turnos.animalesbog.gov.co/solicitar-turnos

También podrán solicitar turnos por medio de:

• SuperCADES: Manitas, Suba y Américas (presentando copia de cédula y recibo de servicio público de estrato 1, 2 o 3).

• Línea telefónica: 6477117.

• Sede Administrativa del IDPYBA: Carrera 10 No. 26-51, Torre Sur, Piso 5, Edificio Residencias Tequendama.

Requisitos para acceder al servicio

• Los animales deben estar en buen estado de salud y en ayuno: 3 horas para líquidos y 8 horas para sólidos.

• Tener entre 4 meses y 8 años de edad.

• Las hembras no deben estar en celo ni gestación.

• El ciudadano que agenda y asiste debe ser mayor de edad.

Para el día de la jornada:

• El ciudadano debe ser mayor de edad y presentar el turno asignado, fotocopia de un recibo público (estrato 1, 2 o 3, no mayor a tres meses), y fotocopia de la cédula de ciudadanía.

• Para los caninos que sean llevados al punto fijo de la Unidad de Cuidado Animal, es necesario presentar el carnet de vacunación con una vigencia máxima de un año. En el carnet de vacunas debe constar principalmente la vacuna contra moquillo (distemper canino), con mínimo 10 días de aplicación. Sin esta vacuna, no se autorizará el ingreso del animal a la zona de esterilización.

• Caninos deben portar collar y traílla. Bozal si son de manejo especial o nerviosos; los felinos deben ser transportados en guacal.

• Lleva collar isabelino para evitar que el animal se lama la herida post quirúrgica. También una cobija, pues sentirá frío después del procedimiento.

• Al finalizar el procedimiento, tomar nota de las recomendaciones del equipo médico.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) recuerda que este servicio es totalmente gratuito y que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero durante el agendamiento o la jornada.

Esterilizar salva vidas: mejora la calidad de vida de los animales, previene enfermedades como infecciones uterinas y tumores mamarios, y contribuye al control poblacional de los perros y gatos en la ciudad.