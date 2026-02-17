Mochuelo y Soacha superan límites de contaminación:  CAR

Foto: CAR

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) entregó el reporte más reciente del Estado de la Calidad del Aire (ICA) en la jurisdicción durante el último trimestre (octubre, noviembre y diciembre) de 2025, en el que, nuevamente encontró valores por encima del límite máximo permisible de 37 µg/m³ (microgramos por metro cúbico) en la concentración de contaminantes PM2.5 en la estación de Bogotá rural Mochuelo en gran parte del periodo monitoreado, así como también se observaron excedencias a la norma en las estaciones de Soacha, para este contaminante.

De acuerdo con los datos que arrojaron las 34 estaciones de monitoreo instaladas en 25 municipios de la jurisdicción CAR, el área de Bogotá rural Mochuelo y Soacha tienen el mayor índice de contaminantes de Material Particulado menor a 2.5 micras (PM2.5) considerado dañino para la salud, en un 6.1% y un 4.5% del periodo monitoreado respectivamente. 6 estaciones presentan un valor ICA aceptable, con periodos superiores al 60% de los 3 meses de monitoreo, el reporte señala que las demás estaciones del territorio CAR, se mantuvieron a nivel general en calidad de aire Buena durante el mismo trimestre.

Frente al contaminante PM10 durante los tres meses monitoreados refleja, en general, condiciones de calidad del aire consistentemente buenas en la mayoría de las estaciones del sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA), sin embargo, para las estaciones de Soacha colegio y Coliseo se presentó un ICA aceptable durante aproximadamente el 65% de los meses de análisis.

La estación Soacha Colegio presentó un ICA menos favorable, con valores dañinos para grupos sensibles; y las estaciones de Facatativá urbano, Mosquera DLIA, Ráquira, Colegio, Soacha, Sopó Briceño, Tocancipá, Tibitoc, Ubaté y Zipaquirá, mostraron un ICA que osciló entre bueno y aceptable, en menor proporción, durante el cuarto trimestre del año 2025. Del mismo modo, el comportamiento general del parámetro PM10 en las demás estaciones mantuvo un ICA bueno.

“El resultado del índice de Calidad de Aire del último trimestre de 2025 pudo determinar condiciones favorables en la mayoría de las estaciones ubicadas de manera estratégica en la jurisdicción que, monitorea la calidad del aire las 24 horas del día con la excepción reportada en Bogotá Mochuelo y Soacha que registran niveles máximos al permitido. Este trabajo conocer el nivel de contaminación del aire en la jurisdicción debido al aporte de contaminantes generados, principalmente por fuentes fijas representadas en la industria como chimeneas, calderas u hornos y fuentes móviles como vehículos particulares o públicos generando así datos precisos para poder establecer estadísticas confiables con el fin de proteger la salud pública y garantizar el cumplimiento de los estándares ambientales en toda la región”, aseguró Carlos Rodríguez, director de la Dirección Técnica Científica y de Modelamiento ambiental.

En cumplimiento de los 65 años de trabajo por el cuidado y la protección del medio ambiente la CAR cumple con sus competencias de control de calidad del aire y el seguimiento constante mediante mediciones y evaluaciones de los fenómenos de contaminación del aire; para proveer información de valor, en la estructuración de programas regionales de prevención, control; y mitigación de impactos contaminantes del aire en coordinación con los municipios y distritos.