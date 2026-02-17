Dos locales cerrados deja operativo de inspección y vigilancia en el barrio 7 de Agosto

Fotos: Alcaldía Local de Barrios Unidos.

En una ‘megatoma’ de seguridad, la Alcaldía Local de Barrios Unidos adelantó acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en establecimientos de comercio y locales de venta de bebidas embrigantes al público en el barrio 7 de Agosto en el norte de la capital. Como resultado de estas acciones, dos comercios fueron cerrados y se incautaron más de 60 unidades de licor vencidas.

La ‘megatoma’ de seguridad fue liderada por la Alcaldía Local de Barrios Unidos, en articulación con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) y la Policía de Bogotá y se llevó a cabo el jueves 12 de febrero de 2026, entre las 2:00 p. m. y las 7:30 p. m., con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente.

Durante la jornada se visitaron cuatro establecimientos de comercio. En uno de ellos se incautaron bebidas alcohólicas sin sello de la Gobernación de Cundinamarca, imponiendo multa por $ 1.571.220, la cual fue cancelada en el sitio.

En otro establecimiento se aplicó medida correctiva de cierre por tres días por incumplimiento de requisitos documentales, conforme al artículo 92.

Asimismo, se realizó una medida preventiva por ocupación de espacio público y, en otro punto inspeccionado, se incautaron seis bebidas sin autorización y 66 productos vencidos, procediendo a su desnaturalización y al cierre del establecimiento por cinco días.

La Alcaldía Local de Barrios Unidos reitera su compromiso con la legalidad, la seguridad y la protección de la salud pública en el territorio, e invita a los comerciantes a cumplir con la normatividad vigente para evitar sanciones.