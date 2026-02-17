Emergencia por lluvias deja más de 83 mil familias afectadas en 18 departamentos

–La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, informó que la emergencia por lluvias deja ya más de 83 mil familias afectadas en 18 departamentos. La situación más grave se presenta en la región Caribe donde más de 236 mil hectáreas han sido inundadas.

La UNGRD compartió imágenes satelitales que muestran la dimensión de las inundaciones generadas por el frente frío en el país.

¡Imágenes satelitales! Así se ven las inundaciones generadas por el frente frío en el país. En la región Caribe ya son más de 236 mil hectáreas inundadas. Desde la UNGRD hemos destinado más de 200 toneladas de Asistencia Humanitaria para atender la emergencia. Seguimos en… pic.twitter.com/hF0Pymgc6E — UNGRD?? (@UNGRD) February 16, 2026

Córdoba es uno de los departamentos que registra las mayores inundaciones. La UNGRD indicó que con maquinaria amarilla se trabaja a toda marcha para limpiar canales de agua, descolmatar caños y transportar material no reutilizable.

Doce equipos activos, entre excavadoras, retroexcavadoras y volquetas, trabajan 10 horas diarias para atender puntos críticos y apoyar a las comunidades afectadas.

«Estamos en San Pelayo, San Bernardo del Viento, Puerto Escondido, Los Córdobas – El Ébano y Pueblo Nuevo – vereda La Cintura».

Con maquinaria amarilla mitigamos las inundaciones en Córdoba El trabajo articulado da resultados. La maquinaria amarilla del convenio entre la UNGRD y la @GobCordoba_ trabaja a toda marcha para limpiar canales de agua, descolmatar caños y transportar material no reutilizable.… pic.twitter.com/MdLMHr2ohQ — UNGRD?? (@UNGRD) February 16, 2026

El Comando de Acción Integral del Ejército Nacional desplegó un pelotón de soldados femeninas en Montería, la capital cordobeza para servir y ayudar a la población damnificada y apoyar la labor de la misión médica que se desarrolla en la ciudad.

Un pelotón de soldados femeninas del @COL_EJERCITO se despliega en Montería, #Córdoba para servir y ayudar a la población damnificada y apoyar la labor de la misión médica que se desarrolla en la ciudad.#SoldadoEsServicioSocial #NuestroCompromisoEs?? pic.twitter.com/6KyEJovklt — Comando de Acción Integral del Ejército Nacional (@Ejercito_CAAID) February 16, 2026

El IDEAM informó que en la últimas 24 horas las alertas rojas por deslizamientos de tierra aumentaron de 69 a 82.

Estos son los departamentos con las amenazas:

Chocó, 21

Antioquia, 18

Cauca, 9

Cundinamarca, 6

Meta, 4

Caldas, 3

Córdoba, 3

Nariño, 3

Santander, 3

Bolívar, 2

Norte de Santander, 2

Putumayo, 2

La Guajira, 1

Magdalena, 1

Quindío, 1

Risaralda, 1

Tolima, 1

Valle del Cauca, 1

El IDEAM advirtió que debido a la persistencia de las lluvias en la cuenca alta del río Sinú, se prevén aumentos

y fluctuaciones en los niveles del río a partir del 20 de febrero, especialmente en sectores aguas abajo del embalse de Urrá, como Tierralta, Montería y Lorica.

Aunque no se esperan volúmenes similares a los registrados después del 2 de febrero, podrían presentarse incrementos significativos en los niveles del río y posibles desbordamientos en zonas con rompederos activos o áreas históricamente vulnerables.

El Ideam mantiene seguimiento permanente a las condiciones hidrológicas del río Sinú y recomienda a autoridades y comunidades ribereñas mantenerse atentas a los niveles del río y a los comunicados oficiales para prevenir riesgos asociados a posibles crecientes.

El Ideam continúa el monitoreo y hace un llamado a los entes territoriales ante la persistencia de lluvias en la cuenca alta del río Sinú, ya que estas condiciones podrían generar aumentos en los caudales y fluctuaciones en los niveles durante los próximos días, especialmente desde el 20 de febrero. Aunque los volúmenes esperados no serían similares a los registrados a inicios de mes, existe riesgo de inundaciones en sectores ribereños, por lo que se recomienda mantener medidas de prevención y seguimiento constante.

Se prevé que la onda generada alcance su caudal pico a partir de este viernes 20 de febrero aguas abajo del embalse, con tránsito hacia la parte media y baja de la cuenca del río Sinú. Las condiciones recientes indican que podrían presentarse incrementos significativos en niveles y caudales, con posibles desbordamientos puntuales, especialmente en zonas con rompederos activos.

Se recomienda estar atentos a la evolución de los niveles, a las descargas del embalse de Urrá y a eventuales nuevos anegamientos en sectores entre Tierralta y Montería.

• Se mantendrán niveles altos y fluctuaciones en el río Sinú durante los próximos días.

• Realizar seguimiento permanente a rompederos y puntos recientes de desborde.

• A los Consejos Departamentales y Municipales, así como a las autoridades ambientales regionales y locales, mantener activos los planes de prevención y atención ante inundaciones.

• Se recomienda a la ciudadanía, pescadores y usuarios de pequeñas embarcaciones consultar con Capitanía de Puerto y los comunicados del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), especialmente durante los días mencionados, debido a posibles restricciones de seguridad en la navegación asociadas a niveles elevados.

• Como referencia de áreas potencialmente afectadas, se sugiere emplear las capas de extensión de inundación disponibles en el geoportal institucional, realizando el filtro por la palabra “inundación”.