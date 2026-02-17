Tiroteo en partido de hockey en secundaria de EE.UU habría sido resultado de brutal disputa familiar (VIDEO)

–(Captura de video). El tiroteo registrado este lunes en una secundaria del estado de Rhode Island, EE.UU, habría sido resultado de una brutal disputa familiar, según reportan medios estadounidenses. Tres pesonas murieron, incluido el propio atacante, identificado como Robert Dorgan, de 56 años, quien se había sometido a una operación de cambio de sexo. Ese sujeto disparó contra miembros de su familia y luego se suicidó.

Una fuente dijo a Fox News que el tirador fue un padre que disparó a su esposa y a sus tres hijos en las gradas del escenario deportivo, provocando la muerte de la mujer y de una niña.

Una transmisión en vivo captó el momento en que los espectadores y jugadores se lanzaron al suelo tras escuchar alrededor de 11 disparos. Aunque una persona logró desarmar al agresor, este tenía otra pistola.

WATCH: Video shows moment gunfire erupts at ice rink in Pawtucket, Rhode Island; multiple victims reported pic.twitter.com/ow9iqZpQAB — BNO News (@BNONews) February 16, 2026

En el campeonato estaban participando estudiantes de varias escuelas locales, de las cuales tres afirmaron no reportar heridos.

OTRO TIROTEO EN CENTRO COMERCIAL

De otro lado, una persona murió y otras tres resultaron heridas en un tiroteo registrado la noche de este lunes cerca del centro comercial Mondawmin Mall, en el oeste de Baltimore (EE.UU.), según informó el comisionado de Policía Richard Worley.

Las autoridades indicaron que una persona fue hallada sin vida, mientras que otras tres resultaron heridas por disparos en distintos puntos cercanos. Dos de las víctimas fueron encontradas en el estacionamiento del centro comercial, y una tercera fue localizada con heridas que no ponían en riesgo su vida.

??? BREAKING: MASS SHOOTING NEAR BALTIMORE'S MONDAWMIN MALL Multiple victims reported in a shooting on Liberty Heights Avenue in West Baltimore. Large police presence on scene with multiple streets shut down. Details are still developing. Source: CBS / @RapidReport2025 /… pic.twitter.com/m4JUT7Ki7n — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 17, 2026

Según la Policía, al llegar al lugar, los agentes encontraron dos vehículos que habían colisionado en el estacionamiento del centro comercial, donde se habría producido el tiroteo. En esa zona, los servicios de emergencia atendieron a los heridos mientras se aseguraba el perímetro.

Durante las inspecciones, los agentes recuperaron tres pistolas y un rifle en las distintas escenas del crimen. «Como pueden ver, esta es una escena del crimen extensa. Fue un tiroteo. Parece que ocurrió aquí, en este estacionamiento, donde chocaron los dos vehículos», declaró Worley.

Tras el incidente, se realizó un amplio despliegue policial en el lugar y cerraron varias calles de la zona. (Información RT).