Fueron extradiados a EE.UU otros dos capos del narcotráfico colombiano

–La Armada Nacional informó que en acción coordinada entre la Agencia Antidrogas -DEA- e INTERPOL Colombia, fueron extraditados a Estados Unidos, Daniel Enrique Fuentes Pelufo y Reinaldo Antonio Cardona Soto, señalados de integrar una red criminal transnacional dedicada al narcotráfico.

Los capturados, detenidos en la operación “Resplandor”, deberán responder ante la Corte Federal del Distrito de Tampa, Florida, por cargos de conspiración y narcotráfico.

«Este resultado debilita estructuras criminales y reafirma la política de cero tolerancia frente a la corrupción y el crimen organizado», subrayó la Armada Nacional.