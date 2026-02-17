Procurador urge a gobernadores, alcaldes y al INPEC medidas para superar creciente hacinamiento en estaciones de Policía y en las URI

–El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, instó a las alcaldías y gobernaciones a adoptar las medidas para poner en marcha, de forma adecuada, los centros de detención transitoria que sean necesarios, con el fin de superar el creciente hacinamiento en estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI).

A través de la Directiva 002 de 2026, el jefe del Ministerio Público pidió a los diferentes organismos que tienen competencia en el tema, adelantar las acciones necesarias para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad recluidas en centros de detención transitoria.

En ese sentido, solicitó a las autoridades territoriales a cumplir con lo establecido en el Código Penitenciario y Carcelario, en cuanto a la construcción de establecimientos de reclusión y centros de arraigo, así como la adecuación de estaciones de policía y la celebración de convenios con el Instituto Nacional y Penitenciario (INPEC).

A su vez, exhortó al INPEC y a la Policía nacional para que establezcan un protocolo a nivel nacional que garantice el traslado de las personas privadas de la libertad, en calidad de detenidas preventivamente, desde las estaciones de Policía y las URI hacia cárceles distritales y municipales existentes.

También, en aras de salvaguardar los derechos de esta población, instó a los órganos competentes a garantizar la capacitación y el entrenamiento en gestión del riesgo y atención de emergencias.

El Ministerio Público vigilará el cumplimiento de estas acciones y verificará que en los planes departamentales, distritales y municipales d?e desarrollo se incluyan los rubros destinados a la financiación de cárceles municipales y a la celebración de convenios interadministrativos con el INPEC, garantizando que esos recursos resulten proporcionales a las necesidades presupuestales identificadas.