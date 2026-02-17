Plata y bronce para el Equipo Bogotá en la Copa Mundo de Natación Artística en Medellín

Foto: IDRD

Las deportistas Juliana Pacheco, Valeria Jurado y Laura Rodríguez Ávila del Equipo?Bogotá, brillaron en el certamen internacional al conseguir medalla de plata en la modalidad de equipo libre, tras obtener una puntuación de 155,9357. El oro fue para Kazajistán con 189,8591 puntos, mientras que Brasil se quedó con el bronce al sumar 131,6921.

El buen desempeño de las colombianas continuó en la modalidad de equipo acrobático, donde alcanzaron la medalla de bronce con 161,328 puntos. En esta prueba, Estados Unidos se llevó el oro con 176,2300, seguido de Kazajistán, que obtuvo la plata con 162,9951.

La actuación del Equipo?Bogotá ratifica el crecimiento y el alto nivel de la natación artística colombiana en diferentes escenarios, dejando en alto el nombre del país y consolidando a estas deportistas como orgullo bogotano.