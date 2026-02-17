Cortes de luz este miércoles 18 de febrero de 2026 en Bogotá y Cota

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este miércoles 18 de febrero de 2026 en sectores de la capital de la República y del municipio de Cota, Cundinamarca.

Localidad de Bosa

Barrio San Bernardino Potreritos. De la calle 79 Sur a calle 81 Sur entre carrera 87 a carrera 89 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 2:30 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Millán. De la carrera 18 a carrera 20 entre calle 63 Sur a calle 65 Sur – Desde las 7:45 a. m. hasta las 11:00 a. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Centro Industrial. De la calle 12 a calle 14 entre carrera 66 a carrera 68 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Guacamayas IV. De la calle 38 Sur a calle 40 Sur entre carrera 3 a carrera 5 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Aguas Claras. De la carrera 20 Este a carrera 22 Este entre calle 14 Sur a calle 16 Sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:45 p. m.

Barrio Los Libertadores. De la calle 55 Sur a calle 57 Sur entre carrera 13 Este a carrera 15 Este – Desde las 12:00 p. m. hasta las 3:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Galerías. De la calle 51 a calle 53 entre carrera 25 a carrera 27 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Pablo VI Norte. De la carrera 58 a carrera 60 entre calle 53 a calle 55 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Lisboa. De la calle 134 a calle 136 entre carrera 8 a carrera 10 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

—

Municipios aledaños a Bogotá

—

Cota, en Cundinamarca.

Municipio de Cota. Vereda Vuelta Grande – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.