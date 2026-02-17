Cortes de luz este miércoles 18 de febrero de 2026 en Bogotá y Cota
–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este miércoles 18 de febrero de 2026 en sectores de la capital de la República y del municipio de Cota, Cundinamarca.
Localidad de Bosa
Barrio San Bernardino Potreritos. De la calle 79 Sur a calle 81 Sur entre carrera 87 a carrera 89 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 2:30 p. m.
Localidad de Ciudad Bolívar
Barrio Millán. De la carrera 18 a carrera 20 entre calle 63 Sur a calle 65 Sur – Desde las 7:45 a. m. hasta las 11:00 a. m.
Localidad de Puente Aranda
Barrio Centro Industrial. De la calle 12 a calle 14 entre carrera 66 a carrera 68 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Localidad de San Cristóbal
Barrio Guacamayas IV. De la calle 38 Sur a calle 40 Sur entre carrera 3 a carrera 5 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Barrio Aguas Claras. De la carrera 20 Este a carrera 22 Este entre calle 14 Sur a calle 16 Sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:45 p. m.
Barrio Los Libertadores. De la calle 55 Sur a calle 57 Sur entre carrera 13 Este a carrera 15 Este – Desde las 12:00 p. m. hasta las 3:00 p. m.
Localidad de Teusaquillo
Barrio Galerías. De la calle 51 a calle 53 entre carrera 25 a carrera 27 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Barrio Pablo VI Norte. De la carrera 58 a carrera 60 entre calle 53 a calle 55 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Usaquén
Barrio Lisboa. De la calle 134 a calle 136 entre carrera 8 a carrera 10 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
—
Municipios aledaños a Bogotá
—
Cota, en Cundinamarca.
Municipio de Cota. Vereda Vuelta Grande – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia
-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.