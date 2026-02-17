Conozca las generalidades de la Línea 2 del Metro de Bogotá

Foto: Empresa Metro de Bogotá

La Línea 2 del Metro es una realidad en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. El proyecto actualmente se encuentra en proceso de Licitación Pública Internacional. El proyecto será completamente automatizada y comenzará su operación comercial con 25 trenes y beneficiará a más de 2,5 millones de habitantes de las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba.

El proyecto contempla 800.000 viajes diarios y hasta 49.000 pasajeros hora sentido.

Línea 2 del Metro de Bogotá comenzará en la localidad de Chapinero, donde se conectará con la Línea 1 del Metro de Bogotá. Tiene 15,5 km de longitud, un patio taller y 11 estaciones, de estas, 10 serán subterráneas y una elevada.

La Línea 2 del Metro es una realidad en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Iniciará su recorrido en la calle 72 con carrera 10, continuará hacia el occidente de la ciudad hasta llegar a la avenida Ciudad de Cali donde hace un giro hacia el norte para continuar por esta avenida y conectarse con la Avenida Longitudinal de Occidente y tomar la avenida calle 145 hasta llegar al predio del Patio Taller ubicado en el sector de Fontanar del Río.

El tiempo estimado para desplazarse desde la primera estación de la Línea 2 del Metro de Bogotá, en la calle 72 con Avenida Caracas, hasta la última en el barrio Fontanar del Rio, será de aproximadamente 20 minutos.

En su recorrido se contarán con las siguientes estaciones:

Calle 72 con Av. Caracas Calle 72 con Av. NQS Calle 72 con Av. Carrera 68 Calle 72 con Av. Boyacá Calle 72 con carrera 80 Av. Ciudad de Cali con Calle 80 Av. Ciudad de Cali con Calle 90 Av. Ciudad de Cali con Carrera 93 ALO con Calle 129 D ALO con Calle 139 Av. calle 145 con carrera 141 B

Estos 15,5 kilómetros, que se suman a los 23.9 km de la Línea 1 del Metro de Bogotá, es decir un crecimiento del 65% de la red de metro, disminuirá la emisión de cerca 87.000 toneladas de CO2 a la atmosfera en su año de entrada de operación, al reemplazar otros modos de transporte en la ciudad que son más contaminantes y generara un ahorro de 46,3 millones de horas de tiempo de viaje al año de la población en transporte público.

La construcción de la Línea 2 del Metro de Bogotá avanzará en paralelo con la Línea 1 del Metro de Bogotá, permitiendo que Bogotá siga avanzando en la próxima década hacia un sistema de transporte integrado y eficiente, cumpliendo así el objetivo de ofrecer soluciones de movilidad sostenibles para la ciudad.