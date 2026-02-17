Rusia, Ucrania y EE.UU realizan tercera ronda de negociaciones para poner fin a la guerra

–Las delegaciones de Rusia, Ucrania y EE. UU. comenzaron este martes en la ciudad suiza de Ginebra una tercera ronda de sus contactos trilaterales para buscar un acuerdo de paz, según informó en su cuenta de Telegram el negociador ucraniano Rustem Umérov.

El enviado ucraniano anunció que en el orden del día hay «cuestiones de seguridad y humanitarias”.

La apertura de esta ronda de contactos -que debe extenderse hasta mañana- fue confirmada también por la agencia de noticias pública rusa RIA Nóvosti.

El negociador ucraniano Umérov publicó junto a su mensaje fotografías en las que se ve ya reunidos a los participantes en las negociaciones.

«Gracias a la parte estadounidense por su implicación y por el trabajo constante en el proceso de negociaciones. Gracias a Suiza por organizar y ofrecer las condiciones para llevar a cabo las reuniones”, escribió en su cuenta Umérov.

Antes de las reuniones, Ucrania acusó a Rusia de socavar los esfuerzos de paz lanzando 29 misiles y 396 drones, que mataron a una persona y dejaron a decenas de miles sin electricidad. Posteriormente, otro ataque ruso con drones mató hoy a tres empleados de una central eléctrica en Sloviansk, en el este de Ucrania, según las autoridades.

«El alcance del desprecio de Rusia por los esfuerzos de paz: un ataque masivo con misiles y drones contra Ucrania justo antes de la próxima ronda de negociaciones en Ginebra», escribió en redes sociales el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Andrii Sibiga. También volvió a reclamar que los aliados de Ucrania redoblen la presión sobre Rusia con más sanciones.

Por su parte, Rusia también denunció ataques nocturnos, y afirmó haber destruido más de 150 drones en regiones del sur y en la península de Crimea, ocupada por las fuerzas de Moscú desde 2014.

Las conversaciones se producen tras dos rondas anteriores celebradas este año en Abu Dabi.

«Más le vale a Ucrania sentarse a la mesa, y rápido», dijo el lunes Trump a bordo del avión presidencial Air Force One mientras se dirigía a Washington.

El Kremlin ha vuelto a nombrar al nacionalista y exministro de Cultura Vladimir Medinski como su principal negociador.

El equipo de Kiev está liderado por Umérov, exministro de Defensa.

Del lado estadounidense se espera la presencia del emisario especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y del empresario y yerno de Trump, Jared Kushner.

Los aliados europeos de Ucrania no participan en estas conversaciones. (Información DW).