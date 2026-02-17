¿Quién mató al niño Kevin?; airadas reacciones frente a las afirmaciones del presidente Petro y su ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo responsabilizando a la mamá

–«El niño no falleció del golpe al caerse de la bicicleta, sino de la falta de un medicamento que desde un principio le negó la Nueva EPS», aseguró la mamá de Kevin Arley Acosta, de 7 años, en respuesta a las afirmaciones del presidente Gustavo Petro y de su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, responsabilizándola de la muerte de su hijito.

Denunció que su hijo con hemofilia llevaba 2 meses sin que la EPS, en manos del Gobierno, le diera el medicamento para continuar su tratamiento.

Frente a esta tragedia, el jefe del Estado, en el consejo de ministros celebrado este lunes afirmó: «Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta pues tiene menos riesgos, es un tema de prevención. Pero hay que saber si el médico o el sistema de salud no enseña, pues las mamás no salen aprendidas menos en niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”, aseguró el primer mandatario.

El ministro de Salud hizo practicamente el mismo pronunciamiento. “Es entendible que los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que puedan generarle un trauma violento y hemorrágico grave”, aseguró Guillermo Alfonso Jaramillo.

Estos pronunciamientos generaron duras reacciones en las redes sociales.

La precandidata presidencial de Centro Democrático, Paloma Valencia, anunció que interpondrá una queja disciplinaria contra el jefe de la cartera de Salud por la negligencia en el caso del pequeño Kevin Arley. «Los niños son primero y su derecho a jugar no puede ser la excusa para tapar el desastre de un gobierno indolente», precisó.

También señaló: «Presidente @petrogustavo: tenga humanidad. Kevin era un niño. Los niños juegan y montan bicicleta. La pregunta no es por qué se cayó, sino por qué no recibió su medicamento a tiempo. Culpar a su madre no es justicia. No más mezquindad».

Voy a interponer una queja disciplinaria contra el minsalud @GA_Jaramillo por la negligencia en el caso del pequeño Kevin Arley. Los niños son primero y su derecho a jugar no puede ser la excusa para tapar el desastre de un gobierno indolente. pic.twitter.com/yaS0LYO6i9 — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) February 17, 2026

Por su parte la senadora María Fernanda Cabal aseguró que “Kevin niño de solo 7 años murió esperado desde diciembre un medicamento para tratar su hemofilia, que no le despachó Nueva EPS. Pero este par de miserables pretenden responsabilizar a la mamá del niño por su muerte. Se nota que no les importa la vida de Kevin ni la de nadie”, afirmó la congresista en referencia al jefe del Estado y al ministro Jaramillo.

La también aspirante presidencial Vicky Dávila, señaló: «Petro y su Gobierno corrupto son el monumento a la infamia. Ahora la madre es la culpable de la muerte del niño Kevin Arley».

Fue la falta de medicamento, “estúpido”. Este Gobierno corrupto y su ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo son lo más indolente que se haya conocido. Ahora dice. Que Kevin Arley murió por accidente en bicicleta. La madre del niño de 7 añitos, denunció que su hijo con… pic.twitter.com/UqFxtkYWmT — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) February 17, 2026

El ministro Jaramillo dijo que «si la responsabilidad recae en alguna de las personas que no hayan atendido adecuadamente este caso, téngalo por seguro que lo investigaremos a fondo».

#MuerenPacientes Kevin no murio, @NuevaEPS_ lo dejo morir

Kevin no morir, el gobierno lo ABANDONO

Kevin debería estar estudiando y en el parque jugando Gracias a la crisis de la salud, así esta KAVIN Los responsables DEBEN PAGAR#MuerenPacientes https://t.co/M76StaWBkW pic.twitter.com/fMoU2oIj2h — Pacientes Colombia (@Pacientesco) February 16, 2026

El exministro de Salud Alejandro Gaviria, afirmó: «Culpa de la mamá y la familia. Es la especialidad del presidente Petro: buscar culpables. Cada vez más cínico y desvergonzado».

El presidente de la Asociación de Industriales, ANDI, Bruce Mac Master, también replicó:

«No señores, la responsabilidad del Estado es la de atender a los pacientes de nuestra sociedad, sin consideraciones sobre cuáles fueron las causas médicas cada enfermedad o cada afección. No le corresponde tampoco el gobierno hacer esas valoraciones. No quedarán exonerados, ni por la causa de la afección o enfermedad, ni porque un su alterno suyo, o una entidad que está cumpliendo con las obligaciones del Estado, no lo haya hecho».

Con las respuestas ruines del ministro de salud y el presidente Petro ante la muerte de un paciente de 7 años por falta de un medicamento

Vital, quedan notificados el resto de los pacientes sobre cual será la respuesta del gobierno frente a las fallas protuberantes del sistema de… — MEDICOS DE COLOMBIA (@PROMEDICOS) February 17, 2026

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, sostuvo que «Kevin fue víctima más de las fallas en la disponibilidad y el acceso a medicamentos que hoy enfrentan miles de colombianos, para acceder a tiempo a tratamientos determinantes para su salud».

Añadió que su mamá tuvo que atravesar múltiples barreras para que lo atendieran. Y cuando finalmente lo logró, el estado de salud de Kevin ya era crítico.

Y puntualizó: «Los pulsos de poder por las reformas y transformaciones del sistema de salud, no pueden ser una excusa para que el sistema cumpla sus responsabilidades».

La Defensora indicó que cada persona que hace parte del sistema de salud —desde el Ministerio de Salud hasta los proveedores de medicamentos y los distintos actores de la atención— debe hacer una reflexión profunda sobre cómo su tarea diaria contribuye con la garantía de una atención en salud plena y digna de cada paciente que requiere una atención. Los niños y las niñas son sujetos de especial protección constitucional. Sus derechos no admiten demoras ni excusas. Acompañamos a la mamá de Kevin en este momento de profundo dolor», concluyó.