Trump descarta realizar en Cuba un ataque similar al ejecutado en Venezuela

–El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que su secretario de Estado, Marco Rubio, está «hablando con Cuba ahora mismo» sobre un «acuerdo», pero consideró «no necesaria» una operación militar en el país similar a la de Venezuela.

«Estamos hablando con Cuba ahora mismo. Marco Rubio está hablando con Cuba ahora mismo, y deberían totalmente llegar a un acuerdo, porque es… realmente una amenaza humanitaria», afirmó Trump a los periodistas a bordo del avión presidencial.

El mandatario reiteró que Cuba es «una nación fallida», lamentó que «no tienen combustible para que los aviones despeguen y estos se están acumulando en las pistas», y anticipó que los cubano-estadounidenses «se alegrarán cuando puedan volver» a la isla y reunirse con sus familias.

«Estoy muy interesado en la gente que está aquí, que fue tratada muy mal por (el régimen de Fidel) Castro y las autoridades cubanas, los han tratado horriblemente. Veremos cómo sale todo, pero estamos hablando con Cuba», declaró.

Asimismo, Trump defendió que «no haya petróleo, no haya dinero, no haya nada» fluyendo a Cuba, en referencia a las sanciones de Estados Unidos a los países que vendan o proporcionen petróleo a La Habana.

Preguntado por si se plantea una operación militar como la que llevó a la captura del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, Trump rechazó responder, pero opinó que «no sería una operación muy dura» y dijo «no creer que eso sea necesario».

El pasado 29 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva que declaraba la «emergencia nacional» ante la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región. El texto acusa al Gobierno cubano de alinearse con «numerosos países hostiles», de acoger a «grupos terroristas transnacionales», como Hamás y Hezbolá, y de permitir el despliegue en la isla de «sofisticadas capacidades militares y de inteligencia» de Rusia y China.

Sobre esas bases, se anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana, a lo que se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen a contravía de la orden ejecutiva de la Casa Blanca. Posteriormente, el inquilino de la Casa Blanca reconoció que su Administración mantiene contactos con La Habana e indicó que se proponen llegar a un acuerdo, aunque calificó al país caribeño de «nación en decadencia» que «ya no cuenta con Venezuela» para sostenerse.

Estas palabras tienen lugar en medio del bloqueo económico y comercial que mantiene EE.UU. contra Cuba desde hace más de seis décadas. El embargo, que afecta gravemente a la economía del país, fue ahora reforzado con numerosas medidas coercitivas y unilaterales por parte de la Casa Blanca.

«Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por EE.UU. hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la patria hasta la última gota de sangre», manifestó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

«Esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales», afirmó el mandatario. Todas las acusaciones infundadas de Washington han sido rechazadas sistemáticamente por La Habana, que ha advertido que defenderá su integridad territorial.

Cuba atraviesa desde mediados de 2024 una profunda crisis energética, que se ha visto agravada desde enero pasado por mayores dificultades en el acceso a combustible y por el último bloqueo de petróleo venezolano hacia la isla ordenado por Trump. (Información DW y RT).