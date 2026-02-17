Cuba: Más de 32.000 mujeres embarazadas en riesgo por la asfixia energética de EE.UU

–El endurecimiento del bloqueo económico de EE.UU. contra Cuba, que ahora incluye la asfixia energética, ha puesto en riesgo a 32.880 mujeres embarazadas y a miles de infantes que tendrán restringido el acceso a otros servicios vitales, informó el ministerio de Salud de la isla.

Más en detalle, la cartera sanitaria indico que pacientes menores de edad podrán afrontar severas dificultades para seguir sus tratamientos si sufren de diabetes, cáncer o deben someterse a intervenciones quirúrgicas programadas o de emergencia.

???|| Más de 32 880 embarazadas afrontarán riesgos adicionales, amenazas y limitaciones como consecuencia del bloqueo energético del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. ? ¡No se debe bloquear el derecho a la vida! Detalles ?https://t.co/7q9ZADffVw#TumbaElBloqueo pic.twitter.com/cm3oFVPMnt — Ministerio de Salud Pública de Cuba (@MINSAPCuba) February 16, 2026

Las adversidades ya eran importantes debido al bloqueo económico, pero se agudizan con las nuevas medidas coercitivas unilaterales de Washington para impedir la venta de combustible a La Habana, lo que impacta directamente la vida de millones de cubanos.

En el caso de las madres y sus pequeños, el problema se ha vuelto mayúsculo por la dificultad de llevar a cabo los ultrasonidos obstétricos para hacer seguimiento a la gestación o detectar posibles anomalías genéticas. La falta de electricidad impide la realización de estos estudios.

Del mismo modo, la escasez de combustible limita considerablemente la movilización de las comisiones de atención médica, lo que puede implicar riesgos mayores, como el aumento de la morbilidad materna, el retraso en los esquemas de vacunación infantil y la falta de atención a las infancias con necesidades especiales (ventilación domiciliaria, aspiración mecánica y climatización).

El ministerio de Salud estima que, en lo inmediato, al menos 61.830 menores de un año podrían ser los más afectados.

Por otra parte, la asfixia energética contra la isla implica duras limitaciones para el seguimiento de urgencias médicas y el tratamiento de enfermedades crónicas en adultos, como el cáncer, lo que en el corto plazo podría provocar un incremento de la mortalidad en el país.

A ese panorama se suma la disminución de la frecuencia de vuelos comerciales y el aumento del precio de los fletes, lo que dificulta y encarece el acceso a medicamentos y otros recursos para la atención sanitaria de la población.

«Ante los retos descritos y muchos otros (…) el personal y las instituciones de salud cubanas se empeñan día y noche por asegurar a nuestro pueblo la atención médica y el apoyo humano que siempre han brindado, convertido en una conquista irrenunciable, por difíciles que sean las circunstancias provocadas por el recrudecimiento de la guerra económica, que apela al crimen de privar a un país de combustibles y poner en riesgo la vida de millones de personas», indicó el ministerio. (Información RT).