Cortes de luz este jueves 19 de febrero de 2026 en Bogotá, Soacha, Mosquera y Cota

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este jueves 19 de febrero de 2026 en sectores de la capital de la República y del municipio de Soacha, Mosquera y Cota, Cundinamarca.

Localidad de Bosa

Barrio El Corzo Rural. De la calle 48 Sur a calle 50 Sur entre carrera 94 a carrera 96 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Dintalito. De la carrera 85 a carrera 87 entre calle 41 Sur a calle 43 Sur – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Osorio XII. De la carrera 121 a carrera 123 entre calle 42 Sur a calle 44 Sur – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Provivienda Occidental. De la carrera 85 a carrera 87 entre calle 39 Sur a calle 41 Sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio La Picota Oriental. De la carrera 3 a carrera 5 entre calle 50 Sur a calle 52 Sur – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Barrio San Luis. De la carrera 9 a carrera 11 entre calle 33 Sur a calle 35 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Montebello. De la calle 26 Sur a calle 28 Sur entre carrera 0 a carrera 2 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio Parque Nacional Oriental. Vereda El Verjón – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Casablanca Suba Urbano. De la calle 233 a calle 235 entre carrera 71 a carrera 73 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Santa Bárbara Central. De la carrera 10 a carrera 12 entre calle 122 a calle 127 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

—

Municipios aledaños a Bogotá

—

Soacha, Cundinamarca

Comuna 3 – Barrio Ciudad Verde. De la carrera 36 a carrera 38 entre calle 16 a calle 18 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Mosquera, en Cundinamarca

Municipio de Mosquera. Parque Industrial Agrosavia – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Municipio de Mosquera. Vereda San José – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Cota, Cundinamarca

Municipio de Cota. Veredas Vuelta Grande y Parcelas – Desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.