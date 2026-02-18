Autoridades ambientales rechazan afectación al ‘Árbol de la Vida’ en Ciudad Bolívar

Foto: Secretaría de Ambiente

La Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) rechazó los hechos ocurridos el pasado 11 de febrero contra el denominado ‘Árbol de la Vida’, situado en inmediaciones del Parque Ecológico Distrital de Montaña Cerro Seco, en la localidad de Ciudad Bolívar.

En articulación con elJardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, se brindó atención inmediata a la emergencia y se realizó una evaluación técnica del árbol. Con equipos especializados se determinó el nivel de afectación en el tronco, producto de la quema. Tras la valoración, las autoridades confirmaron que, pese a su edad y al impacto sufrido, el árbol mantiene sus condiciones estructurales y podrá estabilizarse.

Como autoridad ambiental, la entidad hizo un llamado al respeto, cuidado y protección del patrimonio natural y cultural de la ciudad, especialmente de este símbolo ambiental emblemático para la comunidad.