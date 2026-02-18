Gobierno dará recompensa de hasta $50 millones a quienes denuncien compra de votos y otros delitos electorales en los comicios de este 2026

–En el marco de una sesión del Consejo de Seguridad y Paz, realizada por el presidente Gustavo Petro entre la noche del martes y la madrugada de este miércoles, se determinó ofrecer una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a quienes incurran en delitos electorales durante los comicios para elegir congresistas y Presidente de la República el 8 de marzo y el 31 de mayo, respectivamente.

Así lo anunció el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sanchez, en su cuenta en X, advirtiendo que uno de los objetivos prioritarios del Ejecutivo es combatir la compra de votos y demás delitos electorales.

A propósito del tema, el presidente Gustavo Petro, advirtió en su cuenta en X un factor que podría facilitar un fraude electoral.

«Dejar casillas en blanco en los formularios de las mesas firmadas por jurados, lleva al fraude electoral», precisó el primer mandatario.

Añadió que las casillas deben llenarse con X para que no sean transformadas en números falsos ante mesas que no logran tener testigos electorales y subrayó que la Registraduría «debe impedir este tipo de estímulos la fraude».

Además el jefe del Estado señaló que «el software a auditar no es solo el nacional sino el que computa las mesas en puestos de votación, municipios y departamentales».

Finalmente el presidente Gustavo Petro indicó que la auditoria debe hacerse con expertos en códigos fuente de partidos y del Consejo Nacional Electoral, CNE.