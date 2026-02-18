Fue capturado en territorio ecuatoriano alias «Camilo», supuesto cabecilla de las disidencias de las Farc

–(Foto @EjercitoECU). El Ejército ecuatoriano reportó este miércoles la captura en la región de Esmeraldas, de un sujeto identificado con el nombre de Kevin Daniel R.C., más conocido con el alias de “Camilo”, presunto cabecilla del frente Oliver Sinisterra, de las disidecias de las Farc de Colombia. El antisocial cayó en poder de las tropas junto a diez individuos relacionados con la misma agrupación criminal colombiana y otras actividades ilícitas.

En un comunicado, el comando del Ejército informó que en una operación ejecutada con información de inteligencia militar en el sector Juan Montalvo, cantón Eloy Alfaro, dejó como resultado la aprehensión de alias Camilo, presunto cabecilla de las disidencias de las Farc perteneciente al Frente Oliver Sinisterra (FOS) y la captura de diez personas vinculadas a actividades ilícitas, como (…) extorsiones, tráfico de armas, amedrentamiento y protección armada de minería ilegal en la zona”.

La captura del supuesto dirigente del grupo armado, de nacionalidad colombiana, se produjo tras enfrentamiento armado en el cual un ecuatoriano resultó herido, luego que el personal militar fuera recibido a tiros al ingresar a una vivienda de madera que funcionaría como base clandestina.

El mando militar informó que en una segunda operación se desmanteló otra célula armada, con nueve aprehendidos y la incautación de fusiles, municiones y material de combate.

«Resultados firmes que debilitan estructuras ilegales y ratifican el compromiso del Ejército Ecuatoriano con la seguridad del Estado y la protección de la población», destacó en el comunicado.

Mientras tanto, en territorio colombiano, la Policía Nacional capturó a alias ‘gafas’, integrante de las redes de apoyo al servicio de alas ‘Iván Mordisco’, requerido por homicidio agravado y tentativa de feminicidio.

La captura se hizo efectiva en Pereira, capital de Risaralda. Según el parte policial, este sujeto estaría vinculado al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, utilizados para actividades logísticas criminales, y era hombre de confianza de alias ‘Cachorro’, cabecilla con injerencia en Suárez.

Por otro lado, tropas del Batallón de Infantería N.º 10 Coronel Atanasio Girardot, de la Cuarta Brigada, en articulación con el CTI de Crimen Organizado Medellín y el CTI Antioquia de la Fiscalía General de la Nación, sostuvieron combates contra presuntos integrantes de la comisión de finanzas del frente 36 de las disidencias de las Farc, al servicio de alias Lobo, señalado hombre de confianza de alias Primo Gay, en zona rural del municipio de San Andrés de Cuerquia, Norte de Antioquia.

Como resultado de la acción militar, fueron capturados dos presuntos integrantes de esta estructura y se incautaron seis fusiles, tres pistolas, más de 1.300 cartuchos de diferentes calibres, 26 proveedores para fusil y cinco proveedores para pistola, una granada, tres artefactos explosivos, seis teléfonos celulares y abundante material de intendencia.

Alias Lobo, quien tendría más de cinco años de trayectoria criminal, cuenta con orden de captura por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas; y utilización ilegal de uniformes e insignias. De acuerdo con información de inteligencia militar, este sujeto se encontraba en el lugar de los hechos, sin embargo, habría huido junto a otros integrantes del grupo armado.